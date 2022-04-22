В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»

Кировский районный суд города Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по делу о незаконном привлечении средств граждан для участия в долевом строительстве жилого комплекса (ЖК) «Да Винчи». В период с 2016 по 2019 год потенциальные покупатели внесли более 23 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судом было установлено, что фактический руководитель компании ООО «Офорт-К» Илья Полищук в течение трех лет привлекал денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоквартирного дома по переулку Красный в городе Екатеринбурге с нарушением требований законодательства. Под видом договоров долевого участия в строительстве обвиняемый оформлял различного вида гражданско-правовые договоры (договор займа, предварительный договор купли-продажи, договор уступки прав требования) на отчуждение гражданам жилых и нежилых помещений в строящемся многоквартирном жилом доме ЖК «Да Винчи» до его ввода в эксплуатацию. В 2019 году строительство дома было остановлено.



Мужчине вынесен приговор в соответствии с частью 2 статьи 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере». Осужденный признал вину полностью. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1,5 года с удержанием из заработной платы 10%. Приговор не вступил в законную силу.



Напомним, что ЖК «Да Винчи», в строительство которого вложились 53 человека, был сдан в эксплуатацию в октябре прошлого года.