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Комиссия по защите прав дольщиков за шесть лет восстановила права более 5 тыс. дольщиков из Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Свердловской области комиссия по защите прав дольщиков, организованная губернатором Евгением Куйвашевым, за шесть лет восстановила права 5 тыс. 377 человек, купивших квартиры в 52 долгостроях. Из них 31 дом достроен и введен в эксплуатацию, сообщает департамент информационной политики региона.

За 2022 год комиссия помогла 339 людям. Деньги вложены в строительство десяти домов.

В дорожную карту мер для решения проблем дольщиков сейчас включены 143 человека, направившие свои средства в возведение восьми домов. Подобрать для них решения предполагается до конца 2023 года.

В числе крупных объектов, работа с которыми завершена в 2022 году, — ЖК «Гаринский», где были восстановлены права 58 человек. В Нижнем Тагиле достроен ЖК Тимирязевский, 91 дольщик получил жилье.

Еще 55 человек получили выплаты за недостроенные здания в селе Патруши и 18 — в Серове. В октябре в Екатеринбурге сдан ЖК «Да Винчи» в переулке Красном, куда вложились 53 человека.

Сформирован реестр пострадавших, подписавших договоры займа с застройщиком Владимиром Воробьевым. В реестр включены 260 человек, из них более 60 уже получили поддержку.

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