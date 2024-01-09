Губернаторская комиссия восстановила в правах более 5 тыс. обманутых дольщиков Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Губернаторская комиссия помогла всем участникам долевого строительства в Свердловской области, пострадавшим от недобросовестных застройщиков при возведении жилых домов, восстановить свои имущественные права и получить жилье. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков сообщил, что, благодаря созданной в 2017 году губернатором Евгением Куйвашевым межведомственной комиссии, куда вошли представители региональных министерств, силовых и надзорных ведомств и уполномоченный по правам человека, были решены вопросы по 60 объектам долгостроя, и 5,5 тыс. человек из числа обманутых дольщиков были восстановлены в своих правах.



Так, в 2023 году комиссия решила вопросы по семи проблемным домам и восстановила права 100 дольщиков, также был введен в эксплуатацию многоэтажный дом на улице Шевелева в Екатеринбурге. Для граждан, купивших квартиры, но так и не получивших возможность в них заселиться, в Первоуральске, Екатеринбурге, в четырех домах Арамильского городского округа в рамках масштабных инвестиционных проектов были организованы компенсационные мероприятия.



Продолжается и работа по восстановлению прав 2 тыс. уральцев, вложивших деньги в строительство многоквартирных жилых домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. С 2011 года в Екатеринбурге построено 73 таких дома, из которых 27 домов было возведено индивидуальным предпринимателем Владимиром Воробьевым.



Для некоторых объектов привлекаются застройщики, которые выкупают доли на земельных участках.



Кроме того, ведется отдельный реестр пострадавших, в который включены 283 человека. Силами привлеченного инвестора по соглашению с правительством области помощь уже оказана 163 свердловчанам.



Стоить отметить, что ход восстановления прав пострадавших дольщиков в регионах Уральского федерального округа контролирует полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев.