УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
09.01.2024

Губернаторская комиссия восстановила в правах более 5 тыс. обманутых дольщиков Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Губернаторская комиссия помогла всем участникам долевого строительства в Свердловской области, пострадавшим от недобросовестных застройщиков при возведении жилых домов, восстановить свои имущественные права и получить жилье. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков сообщил, что, благодаря созданной в 2017 году губернатором Евгением Куйвашевым межведомственной комиссии, куда вошли представители региональных министерств, силовых и надзорных ведомств и уполномоченный по правам человека, были решены вопросы по 60 объектам долгостроя, и 5,5 тыс. человек из числа обманутых дольщиков были восстановлены в своих правах.

Так, в 2023 году комиссия решила вопросы по семи проблемным домам и восстановила права 100 дольщиков, также был введен в эксплуатацию многоэтажный дом на улице Шевелева в Екатеринбурге. Для граждан, купивших квартиры, но так и не получивших возможность в них заселиться, в Первоуральске, Екатеринбурге, в четырех домах Арамильского городского округа в рамках масштабных инвестиционных проектов были организованы компенсационные мероприятия.

Продолжается и работа по восстановлению прав 2 тыс. уральцев, вложивших деньги в строительство многоквартирных жилых домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. С 2011 года в Екатеринбурге построено 73 таких дома, из которых 27 домов было возведено индивидуальным предпринимателем Владимиром Воробьевым.

Для некоторых объектов привлекаются застройщики, которые выкупают доли на земельных участках.

Кроме того, ведется отдельный реестр пострадавших, в который включены 283 человека. Силами привлеченного инвестора по соглашению с правительством области помощь уже оказана 163 свердловчанам.

Стоить отметить, что ход восстановления прав пострадавших дольщиков в регионах Уральского федерального округа контролирует полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.12.2022 Комиссия по защите прав дольщиков за шесть лет восстановила права более 5 тыс. дольщиков из Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Свердловской области комиссия по защите прав дольщиков, организованная губернатором ...

14.07.2022 В Свердловской области пострадавшие от действий застройщика Владимира Воробьева дольщики получили меры поддержки

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. Губернаторская комиссия по защите прав дольщиков предоставила меры поддержки 51 ...

24.03.2022 Свердловские власти планируют в текущем году восстановить права 217 обманутых дольщиков

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Свердловские власти планирует в 2022 году восстановить права обманутых 217 дольщиков. ...

21.05.2013 В Свердловской области определены критерии «проблемных» строек

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2013. В Свердловской области разработали критерии для включения жилых домов в перечень ...

02.11.2011 Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: Проблемы обманутых дольщиков будут решены в 2012 году

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2011. Правительство Свердловской области в течение трех месяцев найдет решение проблем ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (133)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18