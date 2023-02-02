УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:41

В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о хищении у 352 человек под видом инвестиций 80,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который под видом инвестиций в выкуп ниже рыночной стоимости ликвидных активов организаций-банкротов привлекал денежные средства граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с октября 2020 по август 2021 года мужчине по принципу финансовой пирамиды удалось вовлечь в свою деятельность 352 человека. Всем «инвесторам» он обещал получение высокого дохода, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства.

Так, обманным путем мужчине удалось завладеть суммой в размере 80,7 млн руб. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.02.2023 В Екатеринбурге направили в суд дело о хищении более 1,5 млн рублей основателем кооператива «МедФарм»

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...

19.10.2022 В Екатеринбурге будут судить преступную группу по делу о хищении 6,7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о грабеже под предлогом обмена ...

24.05.2022 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении более 6 млн рублей под видом оказания строительных услуг

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении свыше 6,1 млн руб. под видом под видом ...

14.05.2019 Челябинец под видом открытия предприятия инновационной деятельности похитил из бюджета 2,7 млн рублей

УрБК, Челябинск, 14.05.2019. В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, похитившего из ...

12.05.2017 Жителя Екатеринбурга будут судить за создание «финансовой пирамиды» и хищение у граждан 109 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2017. В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении Артема ...

Популярные новости
Вчера, 10:43В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником09.02.2024Музейная афиша
Архив новостей
Март 2024 (70)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18