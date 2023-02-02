В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о хищении у 352 человек под видом инвестиций 80,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который под видом инвестиций в выкуп ниже рыночной стоимости ликвидных активов организаций-банкротов привлекал денежные средства граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, с октября 2020 по август 2021 года мужчине по принципу финансовой пирамиды удалось вовлечь в свою деятельность 352 человека. Всем «инвесторам» он обещал получение высокого дохода, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства.



Так, обманным путем мужчине удалось завладеть суммой в размере 80,7 млн руб. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.