В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о хищении у 352 человек под видом инвестиций 80,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...19.10.2022 В Екатеринбурге будут судить преступную группу по делу о хищении 6,7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о грабеже под предлогом обмена ...24.05.2022 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении более 6 млн рублей под видом оказания строительных услуг
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении свыше 6,1 млн руб. под видом под видом ...14.05.2019 Челябинец под видом открытия предприятия инновационной деятельности похитил из бюджета 2,7 млн рублей
УрБК, Челябинск, 14.05.2019. В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, похитившего из ...12.05.2017 Жителя Екатеринбурга будут судить за создание «финансовой пирамиды» и хищение у граждан 109 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2017. В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении Артема ...