В Екатеринбурге осудили на 3 года лишения свободы охранника автоцентра за хищение более 7,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, похитившего у своего потенциального работодателя многомилионную сумму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Суд установил, что в ночь на 7 августа стажер-охранник 1974 года рождения похитил из сейфа охраняемого им автоцентра свыше 7,6 млн руб., после чего в торгово-выставочном зале центра снял с манекена мерч центра — футболку и бейсболку.



Обвиняемый по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в особо крупном размере» признал вину, написал явку с повинной и возместил ущерб на сумму около 6,5 млн. руб.



Октябрьский районный суд назначил екатеринбуржцу 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.