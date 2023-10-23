В Екатеринбурге осудили на 3 года лишения свободы охранника автоцентра за хищение более 7,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...10.10.2019 В Екатеринбурге осуждены члены преступной группы за 40 краж на сумму свыше 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Валерия Маслова, ...25.07.2019 Жителя Екатеринбурга признали виновным в совершении 13 краж на сумму 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя ...07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...25.07.2018 Жителя Екатеринбурга приговорили к 6 годам колонии за кражу 865 тыс. рублей из взорванного банкомата
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Максима Аверина, ...