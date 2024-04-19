В Екатеринбурге задержан безработный за серию хищений товара из ювелирных магазинов

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. В Екатеринбурге сыщики городского УМВД совместно с сотрудниками отдела полиции № 14 задержали 10 октября местного жителя, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина в микрорайоне Эльмаш. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный в крупном размере». Санкция данной части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД России, подозреваемый вошел в ювелирный магазин, и попросил показать ему пару золотых цепочек. Когда консультант передала ему товар, он развернулся и бросился к выходу. Ущерб, причиненный торговой точке, превысил 400 тыс. руб.



«Прибывшие на место преступления оперативники, отсмотрели записи камер наблюдения и установили личность злоумышленника. Как оказалось, он был причастен, как минимум, к четырем подобным эпизодам, произошедшим на территории Екатеринбурга. Фигурант был задержан, в ходе опроса дал признательные показания и помещен под стражу», — пояснили в пресс-службе.



Задержанный ранее не судим, нигде официально не трудоустроен.