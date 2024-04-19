В Екатеринбурге задержан безработный за серию хищений товара из ювелирных магазинов

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Екатеринбурге в отношении местного жителя, похитившего из салона связи на улице ...04.04.2024 В Екатеринбурге задержали похитившего из салона сотовой связи 11 гаджетов местного жителя
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного ...26.03.2021 Полиция Екатеринбурга задержала 23-летнего местного жителя, похитившего компьютерную технику на сумму более 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Хищение компьютерной техники из салона сотовой связи, расположенного на улице Карла ...10.02.2021 В Екатеринбурге задержали автомеханика, подозреваемого в ограблении ломбарда на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Автомеханик из Екатеринбурга пытался ограбить один из ломбардов, расположенных в ...11.02.2020 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в мошеннических сделках с автомобилями
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2020. В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело — он подозревается в ...