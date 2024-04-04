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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в сотрудничестве с телефонными мошенниками жителя Самары

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. В Екатеринбурге задержали ранее судимого 24-летнего жителя Самары. Он подозревается в сотрудничестве с телефонными мошенниками, похищающими деньги у пенсионеров, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.

Ранее в полицию обратилась 78-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестные под предлогом содействия «сотрудникам ФСБ» в поимке мошенников, похитили у нее 1 млн 507 тыс. руб.

Задержанный признал свою причастность к этому преступлению, рассказав, что в августе его новый знакомый предложил ему заработок. Мужчине нужно было ездить по определенным адресам, забирать денежные средства и переводить их в криптовалюту. За это он должен был получать 5% от суммы.

Когда самарец приехал в Екатеринбург, то получил от своего знакомого задание, согласно которому ему нужно было забрать по указанному адресу у пожилой женщины пакет с деньгами. После выполнения задания злоумышленник получил выплату в размере 57 тыс. руб.

В отношении задержанного следственным подразделением территориального ОВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По предварительным данным, на счету задержанного как минимум шесть аналогичных эпизодов.
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