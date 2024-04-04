В Екатеринбурге задержали подозреваемого в сотрудничестве с телефонными мошенниками жителя Самары

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного ...12.03.2024 Жительница Екатеринбурга за несколько месяцев перевела мошенникам более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В Екатеринбурге пенсионерка на протяжении нескольких месяцев переводила мошенникам ...13.04.2023 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против лжесотрудника соцслужбы за хищение у пенсионерки более 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже личных накоплений у ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...06.10.2021 Телефонные мошенники обманули жителя Екатеринбурга на сумму более 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Телефонные аферисты обманули очередного жителя Екатеринбурга. На этот раз жертвой стал ...