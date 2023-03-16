В Екатеринбурге аферисты под видом банковских работников похитили у пенсионера более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился пожилой местный житель 1940 года рождения, который рассказал, что неизвестные похитили у него 1 млн 368 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.



Так, было установлено, что пострадавшему позвонила женщина, представившаяся банковским сотрудником, и сообщила, что злоумышленники пытаются оформить на пенсионера кредит. После чего с потерпевшим связался лжемайор ФСБ, который рассказал, что проводится операция по поимке мошенников, и мужчине нужно следовать всем дальнейшим указаниям сотрудников. Затем пенсионер снял со счетов все свои накопления и через банкоматы перевел на счета аферистов.



В настоящее время по факту хищения средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».