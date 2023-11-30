В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов перевел на счета аферистов более 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов отдал аферистам, выдававшим себя за сотрудников операторов сотовой связи, более 1,3 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



По словам потерпевшего, ему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником сотового оператора, и сообщила, что мужчине необходимо продлить срок действия sim-карты, добавив, что с его номера происходит утечка информации, устранением которой она якобы занимается.



Далее с мужчиной вышел на связь лжеспециалист Банка России из «отдела мошенничества» и сообщил, что злоумышленники от его лица оформляют кредиты. По словам звонившего, для безопасности необходимо было обналичить все сбережения и перевести их на «безопасный счет».



Так, под руководством аферистов мужчина перевел на «безопасный счет» 1 млн 376 тыс. руб., из которых 1 млн 186 тыс. руб. — кредитные средства.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».