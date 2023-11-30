В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов перевел на счета аферистов более 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Телефонные аферисты, действуя под видом полицейского и сотрудников Банка России, ...27.11.2023 В Екатеринбурге сотрудник электросетевой компании перевел аферистам около 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В полицию Екатеринбурга обратился электромонтер-кабельщик, который сообщил, что ...14.11.2023 В Екатеринбурге ведущий научный сотрудник УрО РАН перевел на счет аферистов около 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Ведущий научный сотрудник УрО РАН по указанию лиц, действующих якобы от имени ...13.10.2023 В Екатеринбурге сотрудник завода перевел аферистам 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Житель Верх-Исетского района Екатеринбурга стал жертвой финансовых махинаторов, ...24.03.2021 В Екатеринбурге лжесотрудница банка похитила у местного жителя более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонной мошенницы около 4,2 млн руб. ...