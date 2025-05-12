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Вчера, 17:42

Курьера из Первоуральска задержали за хищение у пенсионерки 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2025. В Екатеринбурге задержали жителя Первоуральска, который, по предварительной информации, похитил у женщины пенсионного возраста 1 млн руб., сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.

Женщина сообщила, что ей поступил звонок от неизвестного лица, представившегося старшим конструктором компании, где она работала. Он предупредил ее о возможной утечке конфиденциальной информации с предприятия и попросил оказать содействие службе безопасности.

Затем с женщиной связался злоумышленник, выдававший себя за сотрудника ФСБ. Он заявил, что мошенниками, используя ее персональные данные, осуществлен денежный перевод лицу, подозреваемому в экстремистской деятельности. Чтобы предотвратить возможные последствия, женщине предложили «декларировать» собственные денежные средства. Следуя инструкции звонивших, женщина передала все имеющиеся у нее сбережения «курьеру».

Подозреваемый признал свою причастность к преступлению. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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