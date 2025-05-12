Курьера из Первоуральска задержали за хищение у пенсионерки 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у местной жительницы 1941 года рождения ...07.04.2025 Пенсионерке из Екатеринбурга вернули 4 млн руб., похищенных телефонными мошенниками
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Екатеринбурге задержали курьера, который забрал у пенсионерки 4 млн руб. Об этом ...17.12.2024 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в сотрудничестве с телефонными мошенниками жителя Самары
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. В Екатеринбурге задержали ранее судимого 24-летнего жителя Самары. Он подозревается в ...11.12.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку продать квартиру и передать им почти 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Екатеринбурге мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и передать им почти 6 ...13.04.2023 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против лжесотрудника соцслужбы за хищение у пенсионерки более 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже личных накоплений у ...