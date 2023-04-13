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Транспортная полиция аэропорта Кольцово задержала похитителя швейцарских часов одной из пассажирок

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Сотрудники транспортной полиции аэропорта Кольцово установили и задержали мужчину, который подозревается в краже швейцарских часов пассажирки. По версии правоохранителей, злоумышленник присвоил чужое имущество стоимостью более 200 тыс. руб. в зоне досмотра.

Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, с заявлением о пропаже часов к ним обратилась жительница Красноярска, которая потеряла часы во время досмотра в аэропорту Кольцово. Опросив предполагаемых свидетелей и изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина дал признательные показания и отдал часы полицейским.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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