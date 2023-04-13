Транспортная полиция аэропорта Кольцово задержала похитителя швейцарских часов одной из пассажирок

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже личных накоплений у ...17.02.2023 Сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга задержали подозреваемую в краже имущества и денег в размере более 1,5 млн рублей у пассажира
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский установили ...28.10.2019 Полицейские задержали в «стерильной зоне» аэропорта Кольцово нетрезвого пассажира
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Полицейские задержали в «стерильной зоне» аэропорта в Кольцово нетрезвого 62-летнего ...22.03.2017 В Кольцово житель Твери украл у гражданина Узбекистана деньги и планшетный компьютер
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2017. Сотрудники полиции в аэропорту Кольцово установили и задержали жителя Твери, который ...29.01.2015 Работник аэропорта Кольцово обвиняется в краже из багажа пассажира
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2015. Сотрудниками Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово была раскрыта кража ...