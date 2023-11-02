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Интеллектуальная видеоаналитика

В восьмом районе Екатеринбурга внедрили интеллектуальную видеоаналитику. Она повысит безопасность территории за счет автоматического выявления нештатных ситуаций и распознавания автотранспорта. Всего к ней подключены более 300 камер, которые обеспечивают мониторинг на площади порядка 2,4 млн кв. м. Это первый проект умного города на Урале такого масштаба.

Интеллектуальная видеоаналитика

Планируется, что новая система видеоанализа поможет дежурным операторам уже существующей здесь службы безопасности «Гарант» эффективнее контролировать элементы городской инфраструктуры: умные камеры снизят нагрузку на диспетчеров и нивелируют влияние человеческого фактора.

Технологии компьютерного зрения самостоятельно анализируют видеопоток и не требуют постоянного внимания человека, что ускоряет реагирование охранных компаний и служб безопасности. При обнаружении инцидента система выводит на экран оповещение. Например, детекторы позволят выявить драку или автомобильную аварию. Возможность распознавания транспорта поможет в поиске автомобилей при попытках угона и в расследовании ДТП.

«Умные камеры» следят за ситуацией в общественных местах: на перекрестках и пришкольных территориях МОШ № 16, 19, 23, 25, 31, 79 и 123, а также в Преображенском парке. В отличие от обычных камер видеонаблюдения, интеллектуальная система осуществляет поиск по заданным параметрам — это может быть цвет или движение в определенной зоне. Например, оператору нужно посмотреть место расположения красного автомобиля, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В программе оператор выбирает красный цвет и задает область поиска. В считанные минуты на монитор будут выведены все камеры, где в указанный промежуток времени проезжала красная машина. Именно этот кадр может стать отправной точкой для отслеживания маршрута и поиска», — рассказал генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов.

Система реализована на базе платформы видеоменеджмента LUNA VMS, разработанной VisionLabs. Платформа дает возможность использовать предобученные нейронные сети с различной аналитикой. К примеру, она помогает распознавать потенциально опасные ситуации по определенным позам: человек на корточках, лежащий человек, позиция стрельбы, поднятые руки. Также в проекте используются детекция и подсчет объектов, возможность интеллектуального поиска в видеоархиве. Это помогает искать изображения с известными признаками — человек в зеленой куртке, синий автомобиль — или интересующие события — кто оставил или забрал сумку, когда автомобиль покинул парковку.

«Важным аспектом этого сотрудничества является повышение безопасности и комфорта жителей умного района «Академический». Сейчас в рамках города фокус в использовании технологий компьютерного зрения смещается на определение аномальных ситуаций. Благодаря системе видеоаналитики, службы безопасности освобождаются от ручной работы и могут более эффективно реагировать на события», — рассказал генеральный директор компании-разработчика Дмитрий Марков.

Добавим, что, помимо интеллектуальной видеосистемы с расширенным функционалом, за безопасностью жителей в Академическом районе следят свыше 7 тыс. камер видеонаблюдения, основными задачами которых являются наблюдение и регистрация событий. Изначально принцип спокойного и комфортного проживания на территории восьмого района столицы Урала был заложен в проект ведущим застройщиком территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Еще на стадии проектирования девелопер предусмотрел наличие системы безопасности и установку камер на фасадах домов, в домофонах, холлах первых этажей, лифтах и иных локациях. По статистике, Академический — один из самых безопасных районов Екатеринбурга.

Напомним, что в начале месяца в Академическом районе Екатеринбурга благодаря системе видеонаблюдения удалось вычислить вандалов, которые вывели из строя социальный объект. Несовершеннолетние хулиганы сломали одну из бесплатных зарядочных станций для самокатов возле энергоэффективного дома на улице Мехренцева, 36. Школьники попали в поле камер видеонаблюдения, и дежурным системы безопасности с помощью видеонаблюдения удалось «проводить» хулиганов до дома, установить их место жительства. Теперь ущерб за поломку зарядной станции будут возмещать их родители, дело передано в правоохранительные органы.

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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