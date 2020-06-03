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На ЕВРАЗ ЗСМК внедрили технологии компьютерного зрения для поиска дефектов заготовок

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В среднесортном цехе ЕВРАЗ ЗСМК внедрили технологии компьютерного зрения для поиска дефектов заготовок. Экономический эффект от нововведения за год достиг 20 млн руб., как и планировалось при его реализации, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

На ЕВРАЗ ЗСМК внедрили технологии компьютерного зрения для поиска дефектов заготовок
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Раньше прокат на дефекты проверяли сотрудники цеха и управления по качеству «на глаз». Но стальные заготовки хранятся плотно друг к другу, а при погрузке на линию посадки в печь высокая скорость движения заготовок (два метра в секунду) не дает достаточного времени для проверки. У камер есть возможность проанализировать продукцию полностью.

Перед взвешиванием заготовка проходит точку контроля поверхностных дефектов, где установлены видеокамеры для фиксации состояния поверхности заготовки (каждой из ее четырех сторон). При обнаружении изъяна оператору в режиме реального времени подается звуковой сигнал, а также на экране появляются изображение и порядковый номер дефектной заготовки, которая будет передана на переработку.

Система классифицирует выявленные дефекты для анализа и считает принятые заготовки. Собранную статистику можно использовать для изменения технологического процесса в дальнейшем.

«Главный тренд российской металлургии — цифровая трансформация, и ЕВРАЗ занимает здесь лидерские позиции. Компания несколько лет реализует цифровые проекты, помогающие вести технологические процессы. Одно из ключевых направлений — видеоаналитика, которая хорошо зарекомендовала себя на производстве. Поэтому помимо среднесортного цеха планируем внедрить систему компьютерного зрения в первом и втором мелкосортных цехах», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.
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