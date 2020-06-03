На ЕВРАЗ ЗСМК внедрили технологии компьютерного зрения для поиска дефектов заготовок

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2020. В среднесортном цехе ЕВРАЗ ЗСМК внедрили систему автоматического обнаружения человека в ...22.08.2019 На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство непрерывнолитой заготовки сечением 130×130 мм
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. На ЕВРАЗ ЗСМК освоили производство новой продукции — непрерывнолитой заготовки сечением ...26.10.2017 ЕВРАЗ ЗСМК завершил реконструкцию дуговой сталеплавильной печи
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК модернизировали дуговую сталеплавильную печь. ...17.07.2017 На ЕВРАЗ НТМК ввели в эксплуатацию участок зачистки круглого проката
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. В крупносортном цехе ЕВРАЗ НТМК запустили в эксплуатацию участок зачистки круглого ...05.09.2016 ЕВРАЗ НТМК в два раза увеличит производительность участка обработки трубной заготовки
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2016. ЕВРАЗ НТМК проводит техническое перевооружение участка абразивной зачистки круглого ...