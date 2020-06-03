На ЕВРАЗ ЗСМК внедрили технологии компьютерного зрения для поиска дефектов заготовок

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В среднесортном цехе ЕВРАЗ ЗСМК внедрили технологии компьютерного зрения для поиска дефектов заготовок. Экономический эффект от нововведения за год достиг 20 млн руб., как и планировалось при его реализации, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Раньше прокат на дефекты проверяли сотрудники цеха и управления по качеству «на глаз». Но стальные заготовки хранятся плотно друг к другу, а при погрузке на линию посадки в печь высокая скорость движения заготовок (два метра в секунду) не дает достаточного времени для проверки. У камер есть возможность проанализировать продукцию полностью.Перед взвешиванием заготовка проходит точку контроля поверхностных дефектов, где установлены видеокамеры для фиксации состояния поверхности заготовки (каждой из ее четырех сторон). При обнаружении изъяна оператору в режиме реального времени подается звуковой сигнал, а также на экране появляются изображение и порядковый номер дефектной заготовки, которая будет передана на переработку.Система классифицирует выявленные дефекты для анализа и считает принятые заготовки. Собранную статистику можно использовать для изменения технологического процесса в дальнейшем.«Главный тренд российской металлургии — цифровая трансформация, и ЕВРАЗ занимает здесь лидерские позиции. Компания несколько лет реализует цифровые проекты, помогающие вести технологические процессы. Одно из ключевых направлений — видеоаналитика, которая хорошо зарекомендовала себя на производстве. Поэтому помимо среднесортного цеха планируем внедрить систему компьютерного зрения в первом и втором мелкосортных цехах», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.