ЕВРАЗ запустил на ЗСМК пять установок ультразвукового контроля качества рельсов

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. ЕВРАЗ в рамках проекта модернизации линий неразрушающего контроля 25- и 100-метровых рельсов запустил в рельсобалочном цехе Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК) пять современных установок, выявляющих поверхностные и внутренние дефекты рельсов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.В сентябре 2023 года на ЛНК-100 была запущена установка ультразвукового эхо-импульсного метода контроля с технологией фазированных решеток, которые отслеживают внутренние дефекты рельсов всех типоразмеров, выпускаемых на ЕВРАЗ ЗСМК. Преимущество данных установок заключается еще и в их способности контролировать качество всех зон рельса, а не только поверхности катания головки и основания подошвы.На предприятии отмечают, что это первые в мире установки, которые способны контролировать несимметричные типы рельсов, например, остряковые. Новое оборудование автоматически сохраняет протокол контроля каждого рельса, что дает возможность проводить сквозную паспортизацию каждой единицы продукции.«Эти инновации заменили системы ультразвукового и вихретокового контроля, которые могли контролировать только симметричные профили», — отметил технический директор ЕВРАЗ ЗСМК Роман Молоканов.В модернизацию оборудования линий неразрушающего контроля ЕВРАЗ инвестирует более 440 млн руб. Напомним, что в 2022 году на участках ЛНК-25 и ЛНК-100 ввели в оборот две установки контроля зеркально-теневым методом для выявления внутренних дефектов и две установки ультразвукового метода для обнаружения поверхностных дефектов рельсовой продукции. Данный проект повысит производительность цеха за счет сокращения времени на настройку оборудования при смене контролируемых профилей.