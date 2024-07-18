ЕВРАЗ создал в Новокузнецке новый арт-объект из 100-метрового рельса

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2024. В преддверии Дня метеллурга и юбилея Западно-Сибирского меткомбината ЕВРАЗ открыл в ...01.07.2024 ЕВРАЗ ЗСМК за три года вложил 200 млн рублей в приобретение новой техники для автопарка предприятия
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. За последние три года ЕВРАЗ ЗСМК вложил 200 млн руб. в приобретение новой техники для ...23.04.2024 ЕВРАЗ инвестировал в обновление парка спецтехники Западно-Сибирского меткомбината 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. ЕВРАЗ инвестировал в обновление автопарка Западно-Сибирского металлургического ...05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...02.03.2020 Литейный цех ЕВРАЗ ЗСМК с момента запуска произвел 4 млн тонн продукции
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2020. В литейном цехе ЕВРАЗ ЗСМК произвели 4-миллионную тонну литья, сообщает региональный ...