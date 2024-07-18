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ЕВРАЗ создал в Новокузнецке новый арт-объект из 100-метрового рельса

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В новокузнецком парке им. Ю. Гагарина появился новый арт-объект — 100-метровая лавочка. Благоустройство парка приурочено к 60-летию ЕВРАЗ Западно-Сибирского металлургического комбината, который отмечается в этом году, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ создал в Новокузнецке новый арт-объект из 100-метрового рельса
Изображение предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В основе арт-объекта — 100-метровый рельс, изготовленный на ЕВРАЗ ЗСМК из высокопрочной стали 76ХФ. Каждая из шести секций лавочки олицетворяет 10 лет из истории комбината за период с 1964 по 2024 год. На табличках из нержавеющей стали размещена информация о важнейших событиях, произошедших в эти годы.

Отметим, что при поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в рамках празднования 60-летия комбината ранее появились также и другие объекты: на улице Кирова открылся мурал с портретом легендарного директора комбината, «генерала Запсиба» Леонида Климасенко, а в сквере им. Николая Клименко открыли детскую площадку.

Кроме того, ко Дню металлурга и 60-летию меткомбината в окнах Новокузнецкого художественного музея и в ТРЦ «Планета» прошла выставка «Аватары стали и огня». На ней были представлены обработанные нейросетью фотографии производства и работников ЕВРАЗ ЗСМК.
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