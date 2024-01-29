УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:00

На ЕВРАЗ ЗСМК разработали профиль рельса нового поколения для грузонапряженных участков железных дорог

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК разработали и запатентовали профиль рельса нового поколения типа Р71 для грузонапряженных участков железных дорог. Работы выполнены по запросу Российских железных дорог (РЖД), пишет региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

На ЕВРАЗ ЗСМК разработали профиль рельса нового поколения для грузонапряженных участков железных дорог
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В частности, сотрудники рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК улучшили конфигурацию профиля рельса и увеличили высоту головки на 10 мм. Это позволит снизить повреждаемость головки рельса контактно-усталостными дефектами и увеличить межремонтную наработку за счет шлифования, отметили в холдинге. Планируется, что в III квартале 2025 года новая продукция пройдет полигонные испытания на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» и получит сертификат.

«Рельсы типа Р71 — первый шаг для создания в России надежного малообслуживаемого пути в условиях тяжеловесного движения. Мы работали над тем, чтобы максимально эффективно использовать возможности существующей инфраструктуры. За счет увеличения грузоподъемности вагонов неминуемо повышается нагрузка на железнодорожный путь, и это требует применения компенсирующих конструкций. Наш новый рельс отвечает всем современным вызовам — увеличению пропускной способности железных дорог, грузонапряженности перевозок, надежности элементов верхнего строения пути», — подчеркнул технический директор ЕВРАЗ ЗСМК Роман Молоканов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.01.2024 ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил РЖД первые партии инновационных рельсов

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. ЕВРАЗ ЗСМК поставил Российским железным дорогам первые промышленные партии ...

03.12.2019 ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил 5 тыс. тонн рельсов для железных дорог Бразилии

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК изготовил первые промышленные партии рельсов 600 и 136RE ...

18.09.2019 На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в эксплуатацию современный профилемер

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. На линии неразрушающего контроля 100-метровых рельсов рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК ...

06.03.2019 ЕВРАЗ ЗСМК подтвердил сертификат соответствия на остряковые рельсы ОР50

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2019. ЕВРАЗ ЗСМК подтвердил сертификат соответствия на остряковые рельсы ОР50 НТ260, сообщает ...

14.03.2018 ЕВРАЗ ЗСМК произвел опытную партию рельсов ДТ400 ИК

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. ЕВРАЗ ЗСМК произвел опытную партию рельсов ДТ400 ИК, которые предназначены для особо ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (358)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18