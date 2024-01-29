На ЕВРАЗ ЗСМК разработали профиль рельса нового поколения для грузонапряженных участков железных дорог

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. ЕВРАЗ ЗСМК поставил Российским железным дорогам первые промышленные партии ...03.12.2019 ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил 5 тыс. тонн рельсов для железных дорог Бразилии
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК изготовил первые промышленные партии рельсов 600 и 136RE ...18.09.2019 На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в эксплуатацию современный профилемер
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. На линии неразрушающего контроля 100-метровых рельсов рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК ...06.03.2019 ЕВРАЗ ЗСМК подтвердил сертификат соответствия на остряковые рельсы ОР50
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2019. ЕВРАЗ ЗСМК подтвердил сертификат соответствия на остряковые рельсы ОР50 НТ260, сообщает ...14.03.2018 ЕВРАЗ ЗСМК произвел опытную партию рельсов ДТ400 ИК
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. ЕВРАЗ ЗСМК произвел опытную партию рельсов ДТ400 ИК, которые предназначены для особо ...