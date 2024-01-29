На ЕВРАЗ ЗСМК разработали профиль рельса нового поколения для грузонапряженных участков железных дорог

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК разработали и запатентовали профиль рельса нового поколения типа Р71 для грузонапряженных участков железных дорог. Работы выполнены по запросу Российских железных дорог (РЖД), пишет региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.В частности, сотрудники рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК улучшили конфигурацию профиля рельса и увеличили высоту головки на 10 мм. Это позволит снизить повреждаемость головки рельса контактно-усталостными дефектами и увеличить межремонтную наработку за счет шлифования, отметили в холдинге. Планируется, что в III квартале 2025 года новая продукция пройдет полигонные испытания на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» и получит сертификат.«Рельсы типа Р71 — первый шаг для создания в России надежного малообслуживаемого пути в условиях тяжеловесного движения. Мы работали над тем, чтобы максимально эффективно использовать возможности существующей инфраструктуры. За счет увеличения грузоподъемности вагонов неминуемо повышается нагрузка на железнодорожный путь, и это требует применения компенсирующих конструкций. Наш новый рельс отвечает всем современным вызовам — увеличению пропускной способности железных дорог, грузонапряженности перевозок, надежности элементов верхнего строения пути», — подчеркнул технический директор ЕВРАЗ ЗСМК Роман Молоканов.