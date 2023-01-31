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ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новые железнодорожные остряковые рельсы

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новые железнодорожные остряковые рельсы типа ОР65 категории НТ260 (нетермоупрочненные). Это продукция специального исполнения самого высокого класса по профилю, прямолинейности и качеству поверхности, которую комбинат освоил по запросу ОАО «РЖД».

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, данная продукция предназначена для изготовления стрелочных переводов, которые будут применяться на высокоскоростных магистралях. Рельсы соответствуют требованиям ГОСТ Р 55820 — 2013 и технического регламента Таможенного союза.

ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новые железнодорожные остряковые рельсы
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

По словам специалистов, в 2022 году прошли предварительные, приемочные и сертификационные испытания новой продукции. После получения положительного заключения ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» выдал ЕВРАЗ ЗСМК сертификат на пять лет.

Отмечается также, что комбинат производит разные виды остряковых рельсов и постоянно расширяет линейку выпускаемой продукции. Так, в январе 2023 года ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новый вид остряковых рельсов — ОР65 категории НТ320ВС. Это рельсы специального назначения повышенной прочности. Они также предназначены для изготовления конструкций верхнего строения пути на дорогах скоростного совмещенного и высокоскоростного движения.

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