ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил РЖД первые партии инновационных рельсов

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. ЕВРАЗ ЗСМК поставил Российским железным дорогам первые промышленные партии инновационных рельсов ДТ370 и ДТ400ИК. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Рельсы Р65 категории ДТ370 комбинат отправил для капитального строительства и ремонта пути на участках Байкало-Амурской магистрали Дальневосточной железной дороги, Красноярской и Забайкальской железных дорог. Рельсы Р65 категории ДТ400ИК будут применять при ремонте с заменой рельсов сложных участков пути на Восточно-Сибирской, Дальневосточной и Забайкальской железных дорогах.По словам директора по рельсовому производству ЕВРАЗ ЗСМК Дениса Булгакова, металлурги рельсового производства предприятия постоянно совершенствуют свойства рельсов. Он отметил, что продукция прошла серьезные испытания на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ и в реальных условиях эксплуатации.«Совместно с РЖД мы продолжаем вести мониторинг наших рельсов в эксплуатации. Потребность РЖД в рельсах категорий ДТ370 и ДТ400ИК увеличивается, особенно на дорогах Восточного полигона. ЕВРАЗ готов поставлять продукцию ключевому партнеру на постоянной основе», — подчеркнул Д. Булгаков.Отмечается, что рельсы категории ДТ370 обладают большей стойкостью к износу и образованию контактно-усталостных дефектов по сравнению с рельсами ДТ350, а также повышенными твердостью и прочностью. Кроме того, они сохраняют пластичность и ударную вязкость. Эти свойства повышают эксплуатационный ресурс рельсов на железных дорогах с высокой грузонапряженностью, увеличивают пропускную способность путей и безопасность при движении составов.Рельсы категории ДТ400ИК, в свою очередь, предназначены для тяжеловесного движения и для сложных участков пути с крутыми кривыми радиусом менее 650 метров. Они прошли наработку 750 млн т брутто на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ. Эти рельсы обладают повышенной износостойкостью, отличаются большей твердостью на поверхности катания и по всему сечению головки. Кроме того, у них оптимальное соотношение прочности и пластичности. Снижение износа на 16-19% в кривых радиусом менее 350 м на рельсах ДТ400ИК было доказано при проведении эксплуатационных испытаний на Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорогах.