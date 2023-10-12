ЕВРАЗ ЗСМК отправил на ремонт трамвайных путей в Центральном районе Новокузнецка более 440 тонн рельсов

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. ЕВРАЗ ЗСМК отправил на ремонт трамвайных путей в Центральном районе Новокузнецка более 440 т рельсов. По запросу администрации города комбинат поставил продукцию длиной 12,5 м — рельсы для путей промышленного транспорта типа РП65, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Операционный директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко сообщил, что модернизация транспортной инфраструктуры города идет в рамках федерального проекта «Чистый воздух», в котором также участвуют металлургические комбинаты ЕВРАЗа.«Дорожники уложат 2,5 км трамвайных путей на проспекте Октябрьский на участке от Комсомольской площадки до кольца Дома быта, а также около 800 м от пересечения улицы Циолковского и улицы Кутузова до улицы Транспортной. Также специалисты планируют заменить трамвайную и троллейбусную контактную сеть», — рассказал А. Головатенко.Он также отметил, что за последние три года ЕВРАЗ ЗСМК поставил 1 тыс. 300 т рельсов для Новокузнецка, отгрузил на ремонт трамвайного полотна в Заводском районе для самого востребованного металлургами маршрута № 10 более 300 т рельсов. Кроме того, предприятие поставило 730 т продукции для капитального ремонта участка на улице Ленина в Кузнецком районе и в Центральном районе, а также 263 т рельсов на ремонт путей на улице Орджоникидзе и участка в районе Топольников.