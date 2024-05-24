ЕВРАЗ ЗСМК отправил на ремонт трамвайных путей в Новокузнецке более 200 т рельсов

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. ЕВРАЗ ЗСМК отправил на ремонт трамвайных путей в Заводском районе Новокузнецка более 200 т рельсов. По запросу администрации города комбинат поставил два вида продукции длиной 12,5 м: рельсы для путей промышленного транспорта типа РП65 и трамвайные желобчатые рельсы типа РТ62. Об этом сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Сибирь».Отремонтированные пути по ул. Тореза располагаются на одном из самых востребованных для металлургов маршрутах. Движение по ним было вновь запущено 1 августа. В ходе ремонта было уложено около 1 тыс. 600 м новой рельсошпальной решетки, отсыпан свежий балластный слой, установлен бордюрный камень и обустроены новые остановочные платформы.Отметим, что трамвайные пути при поддержке ЕВРАЗа ремонтируют в Новокузнецке ежегодно. Так, в прошлом году в Центральном районе заменили 2,5 км трамвайных путей на пр. Октябрьском, а также около 800 м от пересечения ул. Циолковского и ул. Кутузова до ул. Транспортной. Всего за последние 5 лет для ремонта трамвайных путей кузнецкие металлурги отправили городу около 2 тыс. т рельсов.