УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:03

ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 т рельсов для ремонта трамвайных путей в Заводском районе Новокузнецка. По запросу администрации города комбинат поставил два вида продукции, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке

Так, специалисты изготовили рельсы длиной 12,5 м для путей промышленного транспорта типа РП65 и трамвайные желобчатые типа РТ62. В рамках ремонта дорожники заменят чуть более 2 км трамвайных путей на самых проблемных участках. В рамках ремонта специалисты также планируют заменить 7 км контактной сети.

ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке

Отметим, что ЕВРАЗ ЗСМК регулярно поставляет рельсы для нужд муниципалитета. В сентябре 2021 года комбинат отгрузил для ремонта трамвайных путей 263 т рельсов. В прошлом году кузнецкие металлурги поставили 730 т продукции для капитального ремонта трамвайного полотна. Улучшение транспортной инфраструктуры в Новокузнецке проходит в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.01.2023 ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новый вид железнодорожных рельсов

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на остряковые железнодорожные рельсы типа ОР65 категории ...

06.12.2021 ЕВРАЗ ЗСМК изготовил для метрополитена Санкт-Петербурга 310 тонн 100-метровых рельсов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил и отгрузил для метрополитена Санкт-Петербурга 310 т стометровых ...

13.01.2021 ЕВРАЗ ЗСМК отправил около 76 тыс. тонн рельсов в Монголию

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. ЕВРАЗ ЗСМК в 2020 году отправил около 76 тыс. т рельсов в Монголию. Об этом сообщает ...

17.12.2020 ЕВРАЗ произвел и поставил 1,3 тыс. тонн рельсов для метрополитена Мехико

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2020. ЕВРАЗ ЗСМК впервые произвел и отправил рельсы европрофиля 60E1 в Мексику. Об этом ...

03.12.2019 ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил 5 тыс. тонн рельсов для железных дорог Бразилии

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК изготовил первые промышленные партии рельсов 600 и 136RE ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм15.09.2023Одеть Шигира15.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов
Архив новостей
Октябрь 2023 (299)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18