ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на остряковые железнодорожные рельсы типа ОР65 категории ...06.12.2021 ЕВРАЗ ЗСМК изготовил для метрополитена Санкт-Петербурга 310 тонн 100-метровых рельсов
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил и отгрузил для метрополитена Санкт-Петербурга 310 т стометровых ...13.01.2021 ЕВРАЗ ЗСМК отправил около 76 тыс. тонн рельсов в Монголию
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. ЕВРАЗ ЗСМК в 2020 году отправил около 76 тыс. т рельсов в Монголию. Об этом сообщает ...17.12.2020 ЕВРАЗ произвел и поставил 1,3 тыс. тонн рельсов для метрополитена Мехико
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2020. ЕВРАЗ ЗСМК впервые произвел и отправил рельсы европрофиля 60E1 в Мексику. Об этом ...03.12.2019 ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил 5 тыс. тонн рельсов для железных дорог Бразилии
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК изготовил первые промышленные партии рельсов 600 и 136RE ...