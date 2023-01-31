ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 т рельсов для ремонта трамвайных путей в Заводском районе Новокузнецка. По запросу администрации города комбинат поставил два вида продукции, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Так, специалисты изготовили рельсы длиной 12,5 м для путей промышленного транспорта типа РП65 и трамвайные желобчатые типа РТ62. В рамках ремонта дорожники заменят чуть более 2 км трамвайных путей на самых проблемных участках. В рамках ремонта специалисты также планируют заменить 7 км контактной сети.Отметим, что ЕВРАЗ ЗСМК регулярно поставляет рельсы для нужд муниципалитета. В сентябре 2021 года комбинат отгрузил для ремонта трамвайных путей 263 т рельсов. В прошлом году кузнецкие металлурги поставили 730 т продукции для капитального ремонта трамвайного полотна. Улучшение транспортной инфраструктуры в Новокузнецке проходит в рамках федерального проекта «Чистый воздух».