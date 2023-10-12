На базе ЕВРАЗ ЗСМК металлурги России обсудили вопросы развития транспортной индустрии в стране

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Новокузнецке на базе ЕВРАЗ ЗСМК состоялась 140-я Рельсовая комиссия. Более 150 металлургов, железнодорожников и ученых обсудили актуальные вопросы по производству и эксплуатации рельсов, развитию транспортной индустрии в стране, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Сопредседатель некоммерческого партнерства «Рельсовая комиссия», операционный директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко рассказал, что встречу в Новокузнецке приурочили к двойному юбилею металлургических предприятий, объединившихся в ЕВРАЗ ЗСМК: 95-летию с начала строительства Кузнецкого металлургического комбината и 60-летию Западно-Сибирского меткомбината.



ЕВРАЗ ЗСМК выступает основным поставщиком рельсов для Российских железных дорог, именно здесь в 2014 году выпустили первые 100-метровые рельсы в России. И сохраняет фокус на развитие инновационных рельсовых продуктов, изготавливает практически все виды рельсов, в том числе трамвайные, для высокоскоростных магистралей и метрополитена.



«Сегодня перед металлургами и железнодорожниками, научным сообществом стоят задачи по увеличению износостойкости рельсов, пропускной способности железнодорожной сети, чтобы в ближайшем будущем увеличить пропускную способность наших рельсов до 2,5 млрд т брутто. На ежегодных встречах обмениваемся опытом, открыто говорим о проблемах, своевременно решаем их и намечаем совместные шаги по дальнейшему развитию рельсовой индустрии», — подчеркнул А. Головатенко.



Он также рассказал, что участники Рельсовой комиссии прошли по всей технологической цепочке изготовления и отгрузки рельсов, узнали об исследованиях специалистов по улучшению качества продукции, познакомились с процессом изготовления чугуна и выплавки стали, а в научно-техническом музее имени Бардина узнали историю комбината.



Помимо экскурсий, мероприятие включало масштабную научную программу. В рамках конференции специалисты представили более 30 докладов, охватывающих различные аспекты производства и эксплуатации рельсовой продукции. Отдельно остановились на важных проектах, которые сегодня реализуются в стране, таких как строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, развитие БАМа. Участники рассмотрели вопросы повышения качества рельсов, совершенствования технологий сварки и шлифования, обсудили внедрение инновационных продуктов, оптимальное применение различных категорий рельсов, эффективность современных методов в достижении желаемых результатов в кратчайшие сроки.