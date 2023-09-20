ЕВРАЗ в 2024 году направит общественной организации «Ветераны ЕВРАЗа — Сибирь» 140 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в состав ЕВРАЗа) ...05.05.2023 ЕВРАЗ поздравил в Новокузнецке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Руководители ЕВРАЗ ЗСМК и организации «Ветераны ЕВРАЗа — Сибирь» поздравили с Днем ...02.06.2022 ЕВРАЗ ЗСМК организует летний отдых 2,5 тыс. детей своих сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. ЕВРАЗ ЗСМК организует летний отдых в санаториях и оздоровительных лагерях 2,5 тыс. ...21.07.2020 ЕВРАЗ ЗСМК победил в номинации «Развитие персонала» отраслевого конкурса социальной эффективности
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. ЕВРАЗ ЗСМК победил в номинации «Развитие персонала» XVII отраслевого конкурса ...03.12.2019 ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил 5 тыс. тонн рельсов для железных дорог Бразилии
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК изготовил первые промышленные партии рельсов 600 и 136RE ...