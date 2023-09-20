ЕВРАЗ в 2024 году направит общественной организации «Ветераны ЕВРАЗа — Сибирь» 140 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Руководящий состав ЕВРАЗ ЗСМК на традиционной встрече с активом ветеранской организации принял решение направить в 2024 году на поддержку и развитие общественной организации «Ветераны ЕВРАЗа — Сибирь» 140 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



На встрече руководители подразделений рассказали о новых проектах коксохимического производства, работе дирекции по энергетике, перспективах развития и мерах социальной поддержки сотрудников, а операционный директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко подвел итоги за прошлый год и поделился планами на 2024 год.



«В состав ветеранской организации в Сибири входит более 20 тыс. человек, которые работали на металлургическом и рудных производствах. После выхода на пенсию ветераны, большая часть из которых проживают в Новокузнецке и Таштаголе, продолжают интересоваться жизнью комбината и принимают в ней активное участие. Ежегодно мы оказываем всестороннюю поддержку ветеранам, приглашаем их на культурно-массовые мероприятия, праздники. В 2024 году Западно-Сибирскому меткомбинату исполняется 60 лет. И мы вновь отметим людей, которые вложили силы и душу в развитие предприятия!» — сообщил Алексей Головатенко.



В 2023 году компания помогала в приобретении лекарств, средств реабилитации, выделила материальную помощь людям в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, ветераны получили продуктовые наборы и подарки к праздничным датам, прошли санаторно-курортное лечение.