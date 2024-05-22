В Новокузнецке ЕВРАЗ провел X благотворительный забег «Дай пять!» с участием людей с ограниченными возможностями здоровья

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В Новокузнецке состоялся юбилейный X благотворительный забег ЕВРАЗа и городской спортивный праздник «Дай пять!». Участниками мероприятия стали более 400 юных бегунов и 800 работников ЕВРАЗ ЗСМК и Распадской угольной компании, представители хоккейного клуба «Металлург», жители Новокузнецка и других городов юга Кузбасса, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Перед началом забегов тренер по физической подготовке хоккейного клуба «Металлург» Павел Яценков провел разминку для всех участников. Традиционно взрослым предстояло преодолеть дистанцию 5 км, детям — 1 км.



Директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко сообщил, что при партнерском участии фонда «БольшеЧемМожешь» в забеге впервые поучаствовали люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которым после двух месяцев тренировок, организованных компанией, предстояло преодолеть с помощью волонтеров дистанцию в 1 км и еще 250 м самостоятельно.



«10 лет назад на первый забег пришло более 1 тыс. человек, и каждый год количество участников только растет. Компания традиционно удвоит сумму благотворительных взносов, сделанных взрослыми участниками забега. А средства направит Кемеровской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особое детство» для развития спорта детей с ограниченными возможностями», — подчеркнул А. Головатенко.



Он также сообщил, что абсолютным победителем среди мужчин стал разливщик стали литейного цеха ЕВРАЗ ЗСМК Андрей Кабанец, который пробежал 5 км за 15 мин и 44 сек. А среди женщин — Анастасия Чупрун. Ее результат – 18 мин. и 49 сек.



Среди детей в своих возрастных категориях лучшими стали Степан Моисеев, Илья Старосвицкий и Савва Суханов, Полина Ромазанова, Ева Артемьева и Варвара Польщикова, а у юниоров золото взяли Софья Седашова и Алексей Хохряков.



Для бегунов, болельщиков и гостей праздника была организована спортивно-развлекательная зона, где дети могли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению слаймов и браслетов, поиграть в аэрохоккей и попрыгать на надувном батуте.