В Нижнем Тагиле состоялся юбилейный забег ЕВРАЗа «Дай пять!» с участием людей с ограниченными возможностями

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Нижнем Тагиле прошел десятый благотворительный забег ЕВРАЗа и городской спортивный праздник «Дай пять!», в котором впервые приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоялось при поддержке благотворительных фондов «БольшеЧемМожешь» и «Живи, малыш!», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



На старт вышли более 1,5 тыс. человек. Традиционно взрослые пробежали 5 км, дети — 1 км. Участники в колясках при помощи волонтеров преодолели дистанцию в 1 км, люди с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно пробежали в безопасном темпе 250 м.



Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов рассказал, что за 10 лет в забеге приняло участие больше 7 тыс. 500 человек, которые в общей сложности пробежали 28 тыс. км.



«ЕВРАЗ удваивает взносы и направляет их на благотворительность, при этом особое внимание мы уделяем проектам для людей с ограниченными возможностями. За годы забега «Дай пять!» мы перечислили более 4 млн руб. в учреждения для занятий спортом с детьми-инвалидами», — сказал Денис Новоженов.



В свою очередь, заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин сообщил, что юбилейный забег ЕВРАЗа совершил прорыв, дав возможность стартовать людям с ограниченными возможностями здоровья.



«Я уверен, в следующем году участников будет больше, а в этом забеге абсолютным чемпионом стал житель села Николо-Павловского Евгений Штейников, преодолевший трассу с результатом 15,47 мин. На втором месте — Евгений Марков, пришел к финишу на 3 секунды позднее. Третье место у Владислава Недогреева из поселка Свободного, он пришел к финишу через четыре секунды после серебряного призера», — рассказал В. Горячкин.



Среди женщин быстрее всех 5 км пробежала победительница прошлогоднего забега Алина Фаттахова, ее результат — 18,29 мин., что на 28 секунд быстрее, чем в 2023 году. На втором месте Любовь Новгородцева (18,52 мин.). На третьем — Валентина Зыкова (19,06 мин.).



Среди детей в своих возрастных категориях лучшими стали Максим Крючков, Артем Бабкин, Артем Кинжусманов, Евгения Маркова, Александра Скоробогатых и Кристина Марфута.



Стоит отметить, что каждый взрослый участник забега сделал благотворительный взнос. Их общую сумму ЕВРАЗ удвоит и направит в нижнетагильскую начальную школу — детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и в качканарскую школу, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы.