В Нижнем Тагиле состоялся традиционный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Нижнем Тагиле состоялся девятый благотворительный забег ЕВРАЗа и городской спортивный праздник «Дай пять!». В мероприятии участвовали 1,5 тыс. человек: сотрудники компании и их дети, жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Кушвы, Верхней Салды, Невьянска, сел Петрокаменского, Николо-Павловского, поселка Горноуральского.



Взрослые преодолевали дистанцию в 5 км, дети в — 1 км, уточняет региональный центр корпоративных отношений «Урал». После регистрации все участники получали индивидуальный стартовый номер с чипом для фиксации времени. На финише каждому бегуну вручалась памятная медаль.



«В ЕВРАЗе принято ставить и достигать амбициозных цели, здоровый образ жизни способствует этому. Горняки и металлурги играют в хоккей, футбол, волейбол, кто-то всерьез занимается бегом. Очень приятно видеть на девятом забеге «Дай пять!» такое большое количество спортсменов: наших работников, семей горожан. Встречаться на старте и видеть счастливые лица на финише забега ЕВРАЗа — неизменная традиция», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин отметил, что забег «Дай пять!» является визитной карточкой города.



Абсолютным чемпионом забега стал житель села Петрокаменского Евгений Марков, преодолевший трассу с результатом 15,47 минуты. На втором месте Евгений Штейников, отставший всего на две секунды. Третье место досталось газовщику доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Петру Медведеву, который пришел к финишу через две секунды после серебряного призера.



Среди женщин быстрее всех 5 км преодолела Алина Фаттахова, ее результат — 18,57 минуты. На втором месте главный экономист отдела экономики основного производства дивизиона «Урал» Валентина Зыкова. На третьем — Евгения Свалова.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Среди детей в своих возрастных категориях лучшими стали: Артем Тукай, Лев Руденко, Иван Свалов среди мальчиков; Александрия Кинжусманова, Александра Скоробогатых, Кристина Марфута среди девочек.



Для всех любителей бега, болельщиков и гостей праздника была подготовлена концертная программа. На мероприятии работали развлекательные площадки, фотобудка и видеоспиннер, выступали вокальные и танцевальные коллективы ДК НТМК.



Каждый взрослый участник забега вносил благотворительный взнос. ЕВРАЗ удвоит сумму собранных пожертвований. Средства будут направлены в нижнетагильскую начальную школу — детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и в качканарскую школу, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы. На пожертвования прошлых лет были приобретены спортивные и уличные тренажеры, построены детская и спортивная площадки, приобретено оборудование для занятий адаптивной и общей физкультурой в спортзалах учреждений.