ЕВРАЗ ЗСМК поощрил студентов Кузбасса именными и корпоративными стипендиями

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала ежегодная открытая спартакиада среди коллективов структурных ...31.01.2024 ЕВРАЗ в 2024 году направит общественной организации «Ветераны ЕВРАЗа — Сибирь» 140 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Руководящий состав ЕВРАЗ ЗСМК на традиционной встрече с активом ветеранской организации ...05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...12.10.2023 ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 т рельсов для ремонта трамвайных путей в Заводском ...15.06.2023 ЕВРАЗ выделил 4 млн рублей для улучшения материально-технической базы больницы № 29 в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. ЕВРАЗ направил 4 млн руб. Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 им. А. А. ...