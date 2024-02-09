УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:02

ЕВРАЗ ЗСМК поощрил студентов Кузбасса именными и корпоративными стипендиями

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. ЕВРАЗ ЗСМК вручил 63 студентам пяти базовых образовательных учреждений в Новокузнецке и Таштаголе сертификаты на именные и корпоративные стипендии. На эти цели комбинат ежегодно выделяет 7 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ ЗСМК поощрил студентов Кузбасса именными и корпоративными стипендиями
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Стипендиальную программу для старшекурсников ЕВРАЗ реализует с 2015 года. Именные и корпоративные стипендии выплачиваются дважды в год. Также старшекурсники базовых учебных заведений проходят производственную и преддипломную практику с трудоустройством на комбинат. Ежегодно компания выделяет на эту программу более 200 млн руб.

«ЕВРАЗ уделяет большое внимание поддержке молодых специалистов. Выпускники базовых учебных заведений, которые трудоустраиваются на комбинат, с января 2024 года могут воспользоваться компенсацией за аренду квартиры. Это касается иногородних специалистов и молодых семей, которые не имеют собственного жилья. Компания ежегодно формирует бюджетные группы для получения высшего образования, компенсирует затраты на платное обучение. В Новокузнецке действуют программы по работе с школьниками, а для качественной подготовки студентов в средних специальных и высших учебных заведениях запущены проекты «Профессионалитет» и «Инженерный бакалавриат», — подчеркнул директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец.

Стоит добавить, что ЕВРАЗ регулярно поддерживает свои базовые образовательные учреждения в Кемеровской области. Холдинг выделяет средства на стипендии лучшим студентам, а также на оснащение материально-технической базы учебных заведений. Так, за последние три года на эти цели в Новокузнецке и Таштаголе было выделено почти 60 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.02.2024 На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала ежегодная корпоративная спартакиада

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала ежегодная открытая спартакиада среди коллективов структурных ...

31.01.2024 ЕВРАЗ в 2024 году направит общественной организации «Ветераны ЕВРАЗа — Сибирь» 140 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Руководящий состав ЕВРАЗ ЗСМК на традиционной встрече с активом ветеранской организации ...

05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...

12.10.2023 ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 т рельсов для ремонта трамвайных путей в Заводском ...

15.06.2023 ЕВРАЗ выделил 4 млн рублей для улучшения материально-технической базы больницы № 29 в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. ЕВРАЗ направил 4 млн руб. Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 им. А. А. ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (327)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18