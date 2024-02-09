ЕВРАЗ ЗСМК поощрил студентов Кузбасса именными и корпоративными стипендиями

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. ЕВРАЗ ЗСМК вручил 63 студентам пяти базовых образовательных учреждений в Новокузнецке и Таштаголе сертификаты на именные и корпоративные стипендии. На эти цели комбинат ежегодно выделяет 7 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Стипендиальную программу для старшекурсников ЕВРАЗ реализует с 2015 года. Именные и корпоративные стипендии выплачиваются дважды в год. Также старшекурсники базовых учебных заведений проходят производственную и преддипломную практику с трудоустройством на комбинат. Ежегодно компания выделяет на эту программу более 200 млн руб.«ЕВРАЗ уделяет большое внимание поддержке молодых специалистов. Выпускники базовых учебных заведений, которые трудоустраиваются на комбинат, с января 2024 года могут воспользоваться компенсацией за аренду квартиры. Это касается иногородних специалистов и молодых семей, которые не имеют собственного жилья. Компания ежегодно формирует бюджетные группы для получения высшего образования, компенсирует затраты на платное обучение. В Новокузнецке действуют программы по работе с школьниками, а для качественной подготовки студентов в средних специальных и высших учебных заведениях запущены проекты «Профессионалитет» и «Инженерный бакалавриат», — подчеркнул директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец.Стоит добавить, что ЕВРАЗ регулярно поддерживает свои базовые образовательные учреждения в Кемеровской области. Холдинг выделяет средства на стипендии лучшим студентам, а также на оснащение материально-технической базы учебных заведений. Так, за последние три года на эти цели в Новокузнецке и Таштаголе было выделено почти 60 млн руб.