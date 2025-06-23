ЕВРАЗ поддержал учебные заведения Кузбасса

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Москва, 02.09.2025. В День знаний ЕВРАЗ ЗСМК вручил гранты на оснащение материально-технической базы трем средним образовательным учреждениям Новокузнецка: лицею № 34, школам № 110 и № 79 на общую сумму свыше 10 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.В течение трех лет компания ЕВРАЗ предоставила поддержку на сумму 239 млн руб. на развитие образовательных учреждений Кузбасса, а также поддержку стипендиальных программ и выплат студентам. В 2023 году Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ) совместно с ЕВРАЗом была запущена образовательная программа «Инженерный бакалавриат», направленная на подготовку специалистов для работы в условиях современного промышленного производства.Студенты, обучающиеся по программе «Инженерный бакалавриат», в рамках учебного процесса решают реальные производственные задачи, проходят оплачиваемую практику на базе ЕВРАЗ ЗСМК и получают гарантированное трудоустройство на предприятии по окончании обучения. Компания предлагает молодым инженерам конкурентоспособную заработную плату и возможности для быстрого карьерного роста.В 2022 году при поддержке ЕВРАЗа в СибГИУ был открыт Центр цифровой металлургии, включающий несколько специализированных лабораторий. В 2023 году университет получил сертификат на сумму 10 млн руб. на оснащение цифровой лаборатории прокатного производства. В 2024 году компания предоставила вузу грант в размере 16,6 млн руб. на модернизацию материально-технической базы в рамках реализации программы «Инженерный бакалавриат».ЕВРАЗ также оказывает поддержку образовательным учреждениям других регионов Сибири. В 2024 году в Таштагольском техникуме горных технологий и сферы обслуживания при участии компании и Министерства образования Кузбасса был создан Центр профессиональных компетенций. Были проведены работы по реконструкции помещений, а также оборудованы шесть лабораторий и мастерских, оснащенных учебными стендами и тренажерами. За период с 2021 по 2023 год ЕВРАЗ выделил техникумам региона более 53 млн рублей.В прошлом учебном году ЕВРАЗ инициировал проект по созданию инженерных классов в образовательных учреждениях Кузбасса. Этот проект направлен на углубленное изучение школьниками физики, математики и инженерной графики, а также на ознакомление с современными технологиями и производственными процессами.В период с 2025 по 2026 учебный год ЕВРАЗ продолжит сотрудничество с образовательными учреждениями Новокузнецка и Прокопьевска в рамках подготовки будущих специалистов. В проекте примут участие восемь школ Новокузнецка и одна школа Прокопьевска, что позволит охватить более 350 школьников.