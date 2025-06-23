УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:51

ЕВРАЗ поддержал учебные заведения Кузбасса

УрБК, Москва, 02.09.2025. В День знаний ЕВРАЗ ЗСМК вручил гранты на оснащение материально-технической базы трем средним образовательным учреждениям Новокузнецка: лицею № 34, школам № 110 и № 79 на общую сумму свыше 10 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ поддержал учебные заведения Кузбасса
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В течение трех лет компания ЕВРАЗ предоставила поддержку на сумму 239 млн руб. на развитие образовательных учреждений Кузбасса, а также поддержку стипендиальных программ и выплат студентам. В 2023 году Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ) совместно с ЕВРАЗом была запущена образовательная программа «Инженерный бакалавриат», направленная на подготовку специалистов для работы в условиях современного промышленного производства.

Студенты, обучающиеся по программе «Инженерный бакалавриат», в рамках учебного процесса решают реальные производственные задачи, проходят оплачиваемую практику на базе ЕВРАЗ ЗСМК и получают гарантированное трудоустройство на предприятии по окончании обучения. Компания предлагает молодым инженерам конкурентоспособную заработную плату и возможности для быстрого карьерного роста.

В 2022 году при поддержке ЕВРАЗа в СибГИУ был открыт Центр цифровой металлургии, включающий несколько специализированных лабораторий. В 2023 году университет получил сертификат на сумму 10 млн руб. на оснащение цифровой лаборатории прокатного производства. В 2024 году компания предоставила вузу грант в размере 16,6 млн руб. на модернизацию материально-технической базы в рамках реализации программы «Инженерный бакалавриат».

ЕВРАЗ также оказывает поддержку образовательным учреждениям других регионов Сибири. В 2024 году в Таштагольском техникуме горных технологий и сферы обслуживания при участии компании и Министерства образования Кузбасса был создан Центр профессиональных компетенций. Были проведены работы по реконструкции помещений, а также оборудованы шесть лабораторий и мастерских, оснащенных учебными стендами и тренажерами. За период с 2021 по 2023 год ЕВРАЗ выделил техникумам региона более 53 млн рублей.

В прошлом учебном году ЕВРАЗ инициировал проект по созданию инженерных классов в образовательных учреждениях Кузбасса. Этот проект направлен на углубленное изучение школьниками физики, математики и инженерной графики, а также на ознакомление с современными технологиями и производственными процессами.

В период с 2025 по 2026 учебный год ЕВРАЗ продолжит сотрудничество с образовательными учреждениями Новокузнецка и Прокопьевска в рамках подготовки будущих специалистов. В проекте примут участие восемь школ Новокузнецка и одна школа Прокопьевска, что позволит охватить более 350 школьников.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.06.2025 При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в СибГИУ открылась лаборатория Цифровой теплоэнергетики

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в СибГИУ открылась лаборатория Цифровой теплоэнергетики. ...

06.06.2025 При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в СибГИУ открылся Центр цифровой инженерии

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в Сибирском государственном индустриальном университете ...

27.09.2024 ЕВРАЗ выделил более 25 млн рублей школам в Сибири на оснащение инженерных классов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В новом учебном году в школах Новокузнецка и Прокопьевска открылось шесть инженерных ...

04.09.2024 ЕВРАЗ в рамках программы «Инженерный бакалавриат» выделил СибГИУ на оснащение материально-технической базы грант в 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. ЕВРАЗ вручил Сибирскому государственному индустриальному университету (СибГИУ) грант в ...

09.07.2024 ЕВРАЗ выделил техникумам Новокузнецка 18 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Кузнецкий индустриальный техникум, Кузнецкий металлургический техникум, Новокузнецкий ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (73)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.