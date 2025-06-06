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При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в СибГИУ открылась лаборатория Цифровой теплоэнергетики

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в СибГИУ открылась лаборатория Цифровой теплоэнергетики. Проект является частью совместной программы «Инженерный бакалавриат». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в СибГИУ открылась лаборатория Цифровой теплоэнергетики
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Открытие Цифровой лаборатории теплоэнергетики — это очередной совместный шаг в будущее. ЕВРАЗ ЗСМК и СИБГИУ объединяют технологии и знания, чтобы готовить высококлассных специалистов. Здесь мы закладываем фундамент для новых поколений профессионалов, которые будут двигать вперед не только металлургию, но и энергетику», — отметил начальник управления планирования и развития персонала ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Домнышев.

Новая лаборатория создана как ресурсный центр для формирования цифровых навыков в сфере теплоэнергетики и теплотехники. Она предоставляет студентам доступ к передовым технологиям и инструментам для решения сложных инженерных задач. Студенты также смогут использовать виртуальный тренажер оперативного персонала Западно-Сибирской ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК. Этот тренажер максимально приближен к реальным условиям работы.

В новой лаборатории будут готовить специалистов нового поколения, которые готовы работать с цифровыми проектами. Занятия будут проводиться с участием экспертов ЕВРАЗ ЗСМК.

Отметим, что сотрудничество ЕВРАЗ ЗСМК и СибГИУ продолжается в течение многих лет. При поддержке компании открыты Центр цифровых компетенций, Центр геоэкологии, Центр цифровой металлургии. За последние четыре года комбинат инвестировал 79 млн руб. в развитие современных центров и лабораторий в вузе. В этом году в рамках приемной кампании СибГИУ впервые предлагает обучение по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» с профилем «Цифровой инжиниринг».
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