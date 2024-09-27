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ЕВРАЗ образовательный и культурный

ЕВРАЗ направил более 25 млн руб. на модернизацию инженерных классов в школах Новокузнецка и Прокопьевска. Средства на оснащение лабораторий по физике и улучшение технической базы учебных заведений компания выделила в виде грантов.

ЕВРАЗ образовательный и культурный

Полученные средства будут направлены на обновление классов по изучению математики и физики. Лаборатории пополнятся новым оборудованием, включая специальные наборы для подготовки к государственным экзаменам, которые охватывают полный курс технических дисциплин.

Ученики инженерных классов будут углубленно изучать точные науки. Один день в неделю занятия будут проходить в современных образовательных центрах СибГИУ. Кроме школьных учителей и университетских преподавателей наставниками детей станут эксперты ЕВРАЗа — под их руководством подростки будут знакомиться с современными технологиями на производстве.

Начальник управления планирования и развития персонала ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Домнышев сообщил, что проект «Инженерные классы ЕВРАЗа» создан с целью формирования у учащихся профессиональной осознанности и обеспечения стабильного потока школьников на инженерные направления СибГИУ.

«Наша цель — повысить качество подготовки учащихся, облегчить им сдачу ЕГЭ и познакомить с СибГИУ, где они смогут продолжить обучение по программе «Инженерный бакалавриат», — отметил Алексей Домнышев.

Отметим, что ЕВРАЗ регулярно направляет средства на повышение качества обучения в регионе. Также компания ежегодно оказывает финансовую поддержку подшефным учреждениям. Так, в этом году на оснащение детских домов в Новокузнецке было выделено более 5 млн руб. Всего за последние пять лет ЕВРАЗ направил на эти цели более 30 млн руб.

Например, в детском доме «Остров надежды» спортивный комплекс пополнила новая площадка для воркаута площадью 175 кв. м. Здесь установлено современное оборудование для занятий: тройной каскад турников, брусья и три комплекса для выполнения упражнений различной степени сложности. Площадкой могут пользоваться воспитанники разного возраста. Также здесь станут проходить уроки по физической культуре и занятия в свободное от учебы время.

А воспитанники «Дома детства» в новом центре виртуальной и дополненной реальности будут разрабатывать VR-приложения и изучать школьную программу с использованием современных технологий. Новый центр оснащен автономными VR-шлемами, ноутбуками с соответствующей поддержкой, комплектующими и программным обеспечением. На занятиях дети смогут видеть реалистичные 2D- и 3D-модели объектов изучения, наблюдать за их изменениями, управлять ими, выполнять задания в виртуальной реальности, а также получать практические знания по естественно-научным предметам, истории, технологии и в рамках профориентации.

Директор благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко сообщила, что вместе с педагогами учреждений компания старается сделать максимально комфортными условия для проживания и развития детей.

«За последние несколько лет при поддержке ЕВРАЗа в детском доме «Остров надежды» и «Доме детства» были установлены многофункциональные спортивные и игровые площадки. В 2022 году на юбилей детского дома-школы «Дом детства» компания подарила сертификат для оснащения кабинета информатики. Ранее в образовательном учреждении отремонтировали и установили интерактивное оборудование в более чем 10 учебных кабинетах. В детском доме «Остров надежды» за последние семь лет, помимо спортивных площадок, ЕВРАЗ помог укомплектовать кабинет для занятий робототехникой, а также сенсорную комнату и музыкальный зал», — рассказала Анастасия Кривоноженко.

Она также отметила, что ежегодно для выпускников 9-х и 11-х классов подшефных детских домов компания приобретает подарки и наряды для выпускных балов. Первоклассникам к учебному году дарят увлекательные энциклопедии и книги для творчества. На средства ЕВРАЗа регулярно пополняется спортивный инвентарь для летнего и зимнего отдыха воспитанников.

Добавим, что ЕВРАЗ обеспечивает досугом и сотрудников предприятий, входящих в холдинг. Так, этой осенью в Новокузнецке при поддержке компании состоялись гастроли Санкт-Петербургского Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ). Визит труппы был приурочен к 60-летию Западно-Сибирского металлургического комбината.

На сцене Новокузнецкого драматического театра прошел знаменитый спектакль «Дядя Ваня», который за 21 год побывал на гастролях во многих городах России и мира. Уникальное культурное событие бесплатно посетили сотрудники ЕВРАЗа и жители Новокузнецка, которые победили в онлайн-викторине. В розыгрыше участвовали более 400 человек, из них 145 оказались знатоками театра и получили по два билета каждый.

«Мы благодарим МДТ — Театр Европы и Новокузнецкий драматический театр за прекрасный спектакль. Творческая повестка очень важна: после серьезной и сложной работы важно отдыхать и заряжаться положительными эмоциями. И мы рады, что участниками этого масштабного события в жизни Новокузнецка стали не только работники ЕВРАЗа, но и все жители города», — отметил руководитель направления по корпоративной социальной ответственности и работе с органами власти ЕВРАЗа Андрей Клименко.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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