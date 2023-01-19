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В проекте «Неделя ЕВРАЗа в СибГИУ» приняли участие 500 учащихся Кузбасса и Урала

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Новокузнецке с 14 по 16 февраля прошел профориентационный проект «Неделя ЕВРАЗа в СибГИУ». В нем приняли участие около 500 старшеклассников и студентов из нескольких городов Кузбасса, а также Свердловской области. Проект направлен на знакомство с металлургическими специальностями в СибГИУ и перспективами дальнейшего трудоустройства на ЕВРАЗ ЗСМК.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, на «Неделе ЕВРАЗа» состоялись мероприятия информационного, образовательного и соревновательного характера. На площадке университета прошел чемпионат профессионального мастерства среди студентов профильных ссузов и СибГИУ.

Участники состязались в семи компетенциях: «Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Электромонтаж», «Аддитивное производство», «Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ», «Охрана труда». Для учащихся школ и лицеев был организован ИТ-челлендж по информатике и олимпиада по физике «Алхимия». Победители и призеры получили дополнительные баллы для поступления в СибГИУ. Студенты попробовали свои силы в чемпионате инженерной стратегии Metal Cup — в составе команд они разрабатывали и защищали кейсы, связанные с реальным доменным производством ЕВРАЗ ЗСМК.

В рамках образовательного интенсива «Цифровое поколение ЕВРАЗа» школьники побывали на экскурсиях в доменном цехе ЕВРАЗ ЗСМК и научно-техническом музее им. И. П. Бардина, на лего-тренинге и профпробах Try a skills. Познакомились с высокотехнологичными компетенциями.

Также в рамках мероприятия состоялись информационные встречи и презентация новой образовательной программы СибГИУ — «Инженерного бакалавриата», который начнет свою работу в университете в сентябре 2023 года.

«В текущем году мы постарались совместить максимальное количество мероприятий. Погрузили школьников и студентов в производственную культуру ЕВРАЗа, познакомили их с современными технологиями, уникальными центрами вуза, программами обучения по направлению «Цифровая металлургия». Компания реализует множество совместных проектов с СибГИУ как с основным индустриальным партнером. Например, в прошлом году здесь стартовал новый проект «Академия карьеры ЕВРАЗа», в рамках которого несколько групп проходят подготовку к ЕГЭ. Это уже целевая работа с теми ребятами, которые планируют поступать в вуз на металлургические направления», — отметил начальник управления планирования, подбора и подготовки персонала дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Алексей Домнышев.

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