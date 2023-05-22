Горняки и металлурги уральских предприятий ЕВРАЗа стали призерами VII корпоративного чемпионата профессионального мастерства

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, а также учащиеся образовательных учреждений Нижнего Тагила и Качканара стали призерами VII корпоративного чемпионата профессионального мастерства. Соревнования проводились по стандартам Агентства развития профессий и навыков, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
На соревнованиях в Новокузнецке в мастерстве соревновались специалисты ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники, а также Распадской угольной компании, «Северстали», школьники Урала и Сибири.
В ходе конкурса участники соревновались в 16 компетенциях: «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн CAD», «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Слесарная работа с металлом», «Неразрушающий контроль», «Инженерное проектирование», «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство», «Охрана труда», «Промышленная механика и монтаж», «Охрана окружающей среды», «Теория решения изобретательских задач», «Инженерное мышление. Каракури».
«Корпоративный чемпионат объединяет молодых специалистов, студентов и школьников в их увлеченности любимым делом. Участники профессионально растут, развиваются, совершенствуют знания и навыки, чтобы стать востребованными специалистами. Компания всегда открыта и ждет в свою большую семью новых сотрудников», — рассказала вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.
Добавим, что победители корпоративного чемпионата из числа молодых сотрудников в ближайшее время войдут в состав сборной команды компании и будут защищать ее честь на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек», который пройдет в Екатеринбурге.
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