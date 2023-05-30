Команда ЕВРАЗа соревнуется на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек»

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа принимают участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек» в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.В этом году команда ЕВРАЗа, в которой 53 участника и 46 экспертов, будет соревноваться в 12 компетенциях: «Промышленная автоматика», «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство», «Инженерное проектирование», «Охрана окружающей среды», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Мехатроника», «Неразрушающий контроль», «Слесарная работа с металлом», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Охрана труда». Также команда поборется за кубок по рационализации и производительности в направлениях «Инженерное мышление. Каракури» и «Теория решения изобретательских задач ТРИЗ».По инициативе ЕВРАЗа на чемпионат приедут школьники инженерных классов Нижнего Тагила и Качканара, для которых компания подготовила мастер-класс и тематический квиз о деятельности ЕВРАЗа. Также в рамках чемпионата состоится диалог школьников с руководителями компании «100 вопросов взрослому», где участники смогут поговорить на профессиональные и личные темы с вице-президентом по персоналу Еленой Самсоновой, вице-президентом, руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым, директором по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Натальей Ивановой.Кроме того, на чемпионатном стенде ЕВРАЗа каждый желающий может потренироваться на VR-тренажерах; разгадать ребусы, сгенерированные нейросетью; сделать памятный портрет по фото при участии робота и познакомиться со спецификой работы компании, узнать о возможности трудоустройства и карьерного роста.Организатором состязаний выступает Агентство развития навыков и профессий при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства экономического развития РФ, правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив.