Команда ЕВРАЗа соревнуется на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек»

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, а также учащиеся образовательных учреждений Нижнего ...15.05.2023 116 сотрудников ЕВРАЗа примут участие в корпоративном чемпионате профессионального мастерства
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Новокузнецке готовится стартовать VII корпоративный чемпионат профессионального ...15.11.2022 Команда ЕВРАЗа получила 20 медалей в рамках IX Международного чемпионата высокотехнологичных профессий Хайтек в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Представители компаний ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК стали призерами IX Международного ...08.11.2022 ЕВРАЗ принимает участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. Объединенная команда уральских и сибирских подразделений ЕВРАЗа в девятый раз принимает ...28.10.2019 Более 100 сотрудников ЕВРАЗа примут участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Более 100 сотрудников ЕВРАЗа примут участие в чемпионате сквозных рабочих профессий ...