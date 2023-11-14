Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК удостоены девяти медалей Международного чемпионата IT-профессий «Хайтек»

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа принимают участие в Международном ...30.05.2023 Горняки и металлурги уральских предприятий ЕВРАЗа стали призерами VII корпоративного чемпионата профессионального мастерства
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, а также учащиеся образовательных учреждений Нижнего ...15.11.2022 Команда ЕВРАЗа получила 20 медалей в рамках IX Международного чемпионата высокотехнологичных профессий Хайтек в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Представители компаний ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК стали призерами IX Международного ...03.11.2020 Сотрудники ЕВРАЗа стали абсолютными победителями в компетенции «Инженерное проектирование» Чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2020. Сотрудники ЕВРАЗа стали победителями и призерами Чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020. ...17.10.2016 Сотрудники ЕВРАЗа в третий раз примут участие в WorldSkills Hi-Tech
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2016. Восемь сотрудников предприятий ЕВРАЗа примут участие в чемпионате сквозных рабочих ...