Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК удостоены девяти медалей Международного чемпионата IT-профессий «Хайтек»

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК удостоены девяти медалей Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек» и Кубка по рационализации и производительности, проходивших в Екатеринбурге с 13 по 17 ноября. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Сотрудники ЕВРАЗа принимали участие в «Хайтеке» десятый раз, в этом году компанию представляли 53 участника и 46 экспертов. Команда состязалась в 14 компетенциях.Так, золото в компетенции «Промышленная автоматика» получил инженер коксохимического производства ЕВРАЗ ЗСМК Андрей Мерингер, а в компетенции «ТРИЗ» (теории решения изобретательских задач) — Анастасия и Александр Серебренниковы и Андрей Захаров.Серебром в категории «Инженерный дизайн CAD» был награжден инженер-конструктор регионального проектно-конструкторского центра ЕВРАЗ ЗСМК Евгений Булаков.Шесть бронзовых медалей принесли объединенной команде ЕВРАЗа участники компетенций «Мехатроника» — Александр Васильев, «Охрана труда» — Алина Башурова, «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство» — Михаил Грязных, «Слесарная работа с металлом» — Андрей Липаев, «Промышленная автоматика» — Владимир Попов, «Инженерное проектирование» — две команды проектно-конструкторского института «Ником-проект»: Ирина Лапаева, Ольга Карпова, Андрей Макаренко, Юлия Суслова.Еще тринадцать сотрудников ЕВРАЗа, продемонстрировавших наилучшие результаты в своих компетенциях, но не добравших баллы до призовых мест, были отмечены знаками отличия за высокий профессионализм.В чемпионате приняло участие свыше 1 тыс. конкурсантов и экспертов из более 25 крупнейших холдингов и корпораций страны, а также из Бразилии, Индии, Южной Африки, Филиппин и других государств.