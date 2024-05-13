Команда ЕВРАЗ ЗСМК завоевала 29 медалей в рамках VIII корпоративного чемпионата профмастерства

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В Новокузнецке подвели итоги VIII корпоративного чемпионата профессионального мастерства ЕВРАЗа по стандартам Агентства развития профессий и навыков. Мероприятие проходило с 13 по 16 мая, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Отмечается, что в чемпионате приняли участие более 200 школьников, студентов и молодых специалистов предприятий. Мероприятие проходило на двух площадках: в учебном центре ЕВРАЗ ЗСМК и Кузнецком индустриальном техникуме.118 молодых сотрудников состязались в 16 компетенциях. К сотрудникам ЕВРАЗа присоединились участники из «Северстали», Распадской угольной компании и «СИБУРа».Торжественное награждение прошло в Культурном центре Запсиба. Команда ЕВРАЗ ЗСМК завоевала 29 медалей: восемь золотых, 11 серебряных, 10 бронзовых. Специалисты ЕВРАЗ НТМК удостоились 18 медалей: восьми золотых, шести серебряных и четырех бронзовых.Среди студентов чемпионами в «Мехатронике», «Мобильной робототехнике» и «Лабораторном химическом анализе» стали представители Сибирского государственного индустриального университета. Золотые медали в компетенциях «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство», «Слесарная работа с металлом» достались студентам Кузнецкого индустриального техникума. Лучшим в «Сварочных технологиях» стал участник из Новокузнецкого транспортно-технологического техникума. А золото в «Электромонтаже» забрал студент Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.Кроме того, команда центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан» из Новокузнецка завоевала первое место в категориях 14+ в компетенциях «Мехатроника», «Электромонтаж» и «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство». Золото в «Интернете вещей» забрали участники школы № 93 из Новокузнецка. А в «Мобильной робототехнике» 12+ победу одержали учащиеся школы № 9 из Таштагола.По словам операционного директора ЕВРАЗ ЗСМК Алексея Головатенко, корпоративный чемпионат профмастерства — это вклад предприятия в будущее.«Сегодня участники проявили свой характер, профессионализм и смекалку, а завтра они станут талантливыми специалистами, руководителями и поведут за собой коллеги предприятие. Восемь лет назад мы начинали с 4 компетенций, теперь их в четыре раза больше. Результаты этих лет показали, что мы можем готовить профессионалов, которые конкурируют с крупными работодателями», — сказал он.Отмечается, что победители корпоративного чемпионата из числа молодых сотрудников составят сборную команду ЕВРАЗа и представят компанию на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек», который пройдет осенью в Екатеринбурге.