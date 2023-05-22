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22.05.2023

На ЕВРАЗ ЗСМК завершился VII корпоративный чемпионат профессионального мастерства

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. На ЕВРАЗ ЗСМК с 10 по 19 мая прошел корпоративный чемпионат профессионального мастерства по стандартам Агентства развития профессий и навыков. В соревнованиях участвовали 116 специалистов предприятий ЕВРАЗа, Распадской угольной компании и «Северстали». Они соревновались в 16 дисциплинах. Ранее в восьми компетенциях соперничали школьники и студенты из Новокузнецка, Таштагола, Нижнего Тагила и Качканара, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь».

Представители ЕВРАЗ ЗСМК выиграли 25 медалей: 9 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых. Специалисты ЕВРАЗ НТМК взяли 16 призовых мест: 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Участники от ЕВРАЗ КГОК завоевали одну бронзовую медаль.

«Корпоративный чемпионат — это соревнования, которые объединяют молодых специалистов, студентов и школьников в их увлеченности любимым делом. Участники профессионально растут, развиваются, совершенствуют свои знания и навыки, чтобы стать востребованными специалистами. Компания всегда открыта и ждет в свою большую семью новых сотрудников», — отметила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.

Чемпионами среди студентов в «Мехатронике», «Мобильной робототехнике», «Реверсивном инжиниринге и аддитивном производстве» и «Лабораторном химическом анализе» стали представители Сибирского государственного индустриального университета. Золотые медали в компетенциях «Сварочные технологии», «Слесарная работа с металлом» и «Электромонтаж» достались студентам Кузнецкого индустриального техникума.

В категориях 12+ и 14+ золото в «Электромонтаже» завоевала команда центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан» из Новокузнецка. Также ребята стали лучшими в «Мобильной робототехнике» 14+. Воспитанники городского Дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила забрали золото в «Мобильной робототехнике» 12+, а нижнетагильские участники из школы № 75/42 стали чемпионами в «Мехатронике» 14+. Золото в «Реверсивном инжиниринге и аддитивном производстве» — у учащихся новокузнецкого лицея № 104, лучшими в компетенции «Интернет вещей» стала команда новокузнецкой школы № 13.

Победители корпоративного чемпионата из числа молодых сотрудников составят сборную команду ЕВРАЗа и представят компанию на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек», который пройдет в Екатеринбурге.

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