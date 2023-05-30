В Новокузнецке стартовал VIII корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Новокузнецке стартовал VIII корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа. Чемпионат пройдет на двух площадках: в учебном центре Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК) и Кузнецком индустриальном техникуме. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Так, 44 школьника из Новокузнецка, Таштагола, Нижнего Тагила и Качканара сразятся в пяти компетенциях: «Электромонтаж», «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство», «Интернет вещей», «Мехатроника», «Мобильная робототехника». Помимо этого, 43 студента базовых образовательных учреждений ЕВРАЗа будут соревноваться в семи компетенциях: «Мехатроника», «Электромонтаж», «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство», «Мобильная робототехника», «Слесарная работа с металлом», «Сварочные технологии» и «Лабораторный химический анализ».



118 молодым сотрудникам ЕВРАЗа предстоят соревнования в 16 компетенциях: «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн CAD», «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Слесарная работа с металлом», «Неразрушающий контроль», «Инженерное проектирование», «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство», «Охрана труда», «Промышленная механика и монтаж», «Охрана окружающей среды», «Теория решения изобретательских задач», «Инженерное мышление. Каракури».



Технический директор ЕВРАЗ ЗСМК Роман Молоканов сообщил, что к сотрудникам ЕВРАЗа присоединятся участники от «Северстали», Распадской угольной компании и «СИБУРа».



«Корпоративный чемпионат дает возможность поддерживать на высоком уровне профессионализм наших сотрудников. Для нас важно, чтобы молодежь раскрывала свои таланты, применяла идеи на производстве и повышала его эффективность», — подчеркнул Роман Молоканов.



Он также отметил, что в дни чемпионата на ЕВРАЗ ЗСМК учащиеся школ, работники предприятия и их родственники смогут посетить структурные подразделения комбината и познакомиться с технологией, оборудованием и традициями металлургов.



Победители корпоративного чемпионата, имена которых станут известны 17 мая, войдут в сборную команду ЕВРАЗа на осенних международных соревнованиях высокотехнологичных отраслей промышленности «Хайтек-2024» в Екатеринбурге.