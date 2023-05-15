116 сотрудников ЕВРАЗа примут участие в корпоративном чемпионате профессионального мастерства

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Новокузнецке готовится стартовать VII корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа по стандартам Агентства развития профессий и навыков.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, с 16 по 19 мая в учебном центре ЕВРАЗ ЗСМК и Кузнецком индустриальном техникуме будут состязаться молодые специалисты в возрасте до 35 лет.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Участие в чемпионате примут 116 сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, Евраз Техники, а также Распадской угольной компании. К ним присоединятся и специалисты «Северстали».



Соревнования пройдут по 16 компетенциям: «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн CAD», «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ», «Слесарная работа с металлом», «Неразрушающий контроль», «Инженерное проектирование», «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство», «Охрана труда», «Промышленная механика и монтаж», «Охрана окружающей среды», «Теория решения изобретательских задач», «Инженерное мышление. Каракури». Последние три компетенции представлены на чемпионате впервые.



«ЕВРАЗ модернизирует оборудование, внедряет цифровые технологии, реализует масштабные инвестпроекты. Поэтому мы заинтересованы в квалифицированных и увлеченных сотрудниках, которые стремятся к развитию и совершенствуют производство. Подобные состязания не только помогают выявить перспективных ребят, но и развивают профессиональное сообщество — команду наставников и экспертов. Мы поддерживаем наших ребят на корпоративных и национальных чемпионатах, радуемся их победам, поощряем лучших работников», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.



С 10 по 12 мая состоялся этап чемпионата для участников в категориях «Юниоры» и «Молодые профессионалы». Навыки владения высокими технологиями демонстрировали школьники и студенты из Новокузнецка, Таштагола, Нижнего Тагила и Качканара. Свыше 60 участников выступили в категории «Юниоры» в Кузнецком индустриальном техникуме. Более 40 студентов защищали честь своих учебных заведений в категории «Молодые профессионалы» на площадке учебного центра ЕВРАЗ ЗСМК. Будущие специалисты состязались в компетенциях «Мехатроника», «Электромонтаж», «Мобильная робототехника», «Лабораторный химический анализ», «Сварочные технологии», «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство», «Интернет вещей», «Слесарная работа с металлом».



Итоги чемпионата, включая категории «Юниоры» и «Молодые профессионалы», подведут 19 мая. Школьников и студентов пригласят на общее торжественное награждение. Также во время корпоративного чемпионата на ЕВРАЗ ЗСМК состоятся Дни открытых проходных. Учащиеся школ, работники предприятия, их родственники и дети посещают структурные подразделения комбината, конкурсные площадки чемпионата. Гости знакомятся с технологией, оборудованием и традициями металлургов Кузбасса.