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Около 100 старшеклассников и студентов Кузбасса при поддержке ЕВРАЗа приняли участие в чемпионатах по высокотехнологичным профессиям

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Студенты и ученики старших классов из Кузбасса приняли участие в различных чемпионатах по высокотехнологичным профессиям, которые прошли при поддержке ЕВРАЗа. Всего в соревнованиях участвовали порядка сотни ребят, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

«ЕВРАЗ традиционно поддерживает базовые учебные заведения, выделяет гранты на открытие новых лабораторий, развитие материальной базы. Школьники и студенты с помощью современного оборудования знакомятся с востребованными профессиями. Участвуют в чемпионатах и занимают призовые места. Мы показываем ребятам, что металлургия и горнорудное дело — это современные, интересные, технологичные отрасли промышленности. Вовлекаем их в техническое творчество и помогаем с выбором будущей профессии», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

Так, в Таштаголе при поддержке ЕВРАЗа прошло два чемпионата. В техникуме горных технологий и сферы обслуживания впервые состоялись соревнования по мобильной робототехнике. Более 20 старшеклассников состязались в мастерстве и ловкости управления сложными техническими устройствами.

Около 100 старшеклассников и студентов Кузбасса при поддержке ЕВРАЗа приняли участие в чемпионатах по высокотехнологичным профессиям

На этой же площадке состоялись соревнования по горнорудной стратегии среди учащихся школ и студентов Таштагольского района. Участвовали 12 команд. Ребята попробовали себя в роли инженеров: предлагали варианты разработки месторождения марганцевых руд на реке Уса в Междуреченском районе, а также решения экологической проблемы добычи марганца вблизи водной артерии.

Около 100 старшеклассников и студентов Кузбасса при поддержке ЕВРАЗа приняли участие в чемпионатах по высокотехнологичным профессиям

Еще одни соревнования прошли в Качканаре — III открытый чемпионат ЕВРАЗа по высокотехнологичным профессиям среди школьников и студентов. Здесь наряду с уральцами свои умения показали 23 участника из Новокузнецка: воспитанники детско-юношеских центров «Меридиан» и «Орион», студенты Кузнецкого индустриального и Кузнецкого металлургического техникумов. Сибиряки приняли участие во всех шести компетенциях: «Мехатроника», «Электромонтаж», «Инженерный дизайн», «Охрана труда», «Лабораторный химический анализ» и «Сварочные технологии».

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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