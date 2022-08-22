В чемпионате ЕВРАЗа по высокотехнологичным профессиям приняли участие почти 100 школьников Сибири и Урала

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Открытый чемпионат ЕВРАЗа по высокотехнологичным профессиям среди школьников и студентов прошел в третий раз в Качканаре. В ходе соревнований 89 ребят продемонстрировали свои знания и умения в мехатронике, электромонтаже, инженерном дизайне, охране труда, лабораторном химическом анализе и сварочных технологиях, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» металлургического предприятия.







Для участия в соревнованиях в Свердловскую область помимо школьников съехались 57 экспертов из Нижнего Тагила, Новокузнецка, Нижней Туры и Лесного. Общее количество участников выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.



«В год 60-летия ЕВРАЗ КГОК чемпионат собрал рекордное количество участников, и это вселяет уверенность в лучшее будущее наших предприятий, городов присутствия, отрасли в целом. Уверен, за дни состязаний участники прочувствовали глубину профессий, получили заряд энергии на дальнейшие поступательные шаги к мастерству и усилили свое желание продолжить обучение в учреждениях среднего и высшего образования, где ЕВРАЗ реализует проекты, оборудует современные лаборатории», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.







Состязания прошли в аудиториях Качканарского горно-промышленного колледжа, лицея № 6 и в центре профессиональных компетенций, оборудованном в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве ЕВРАЗа, правительства Свердловской области и администрации Качканарского городского округа.







Одна из целей этого мероприятия — помочь подросткам выбрать будущую профессию.



«Главная цель чемпионата — мотивировать подростков к саморазвитию и обучению высокотехнологичным профессиям, помочь определиться с непростым выбором своей будущей профессии. С каждым годом все больше участников, мы добавляем новые компетенции, организуем экскурсии на ЕВРАЗ КГОК. Уровень подготовки юных мехатроников, электромонтеров, лаборантов и представителей других компетенций возрастает, что говорит об устойчивом интересе школьников к профессиям и технологиям ЕВРАЗа. Компании нужны квалифицированные кадры, и мы видим в участниках чемпионата будущих специалистов, наших коллег», — рассказал директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа