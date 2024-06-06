При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре в третий раз прошли Всероссийские игры по футболу среди детей с церебральным параличом «Стальная воля»

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа, Российского футбольного союза и администрации города в третий раз прошли Всероссийские игры по футболу среди клубных команд «Стальная воля» для детей с детским церебральным параличом. Мероприятие проходило на базе ЕВРАЗ-Арены «Олимп» и было приурочено к Международному дню детского церебрального паралича, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга. Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
В соревнованиях приняли участие восемь команд, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска, а также сборная регионов с игроками из Самары, Хабаровска и Пензенской области. От Качканара за победу боролась команда «Горняк-Мишки».
«При поддержке ЕВРАЗа на Урале уже три года проходят два турнира для спортсменов с особенностями развития «Стальная воля» — в Нижнем Тагиле для взрослых и в Качканаре для детей. К нам приезжают команды со всех уголков страны. Они не только участвуют в соревнованиях, но также знакомятся с самими городами, участвуют в экскурсиях на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК», — отметил и. о. исполнительного директора ЕВРАЗ КГОК Захар Павлов.
В свою очередь, глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев сообщил, что при поддержке компании в городе созданы все необходимые условия для проведения соревнований на высоком уровне среди детей с ДЦП. В этом году у турнира появился и свой талисман — лисенок.
Также на турнир приехали руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза, экс-капитан сборной РФ по футболу Алексей Смертин, футболисты Дмитрий Сычев и Иван Потехин. Они сыграли в футбол со сборной ЕВРАЗ КГОК и Качканарского городского округа, провели мастер-класс для детской спортивной школы «Олимп».
«Российский футбольный союз, ЕВРАЗ и администрации уральских городов за несколько лет хорошо «сыгрались». Каждое спортивное мероприятие приносит детям радостные эмоции, которые поддерживают их на протяжении всего времени до следующего турнира», — отметил А. Смертин.
По итогам соревнований в дивизионе «А» 1-е место завоевала команда «Кузнечики» (Ижевск), 2-е место — «Уралмаш» (Свердловская область), 3-е место — «Южный Урал» (Челябинская область), 4-е место — ЦСКА (Москва).
В дивизионе «Б» 1-е место досталось команде «Спартанец» (Московская область), 2-е место — «Горняк-Мишки» (Качканар), 3-е место — «Звезда» (Санкт-Петербург), 4-е место — «Крылья Мечты» (сборная субъектов РФ).
Добавим, что первые соревнования по футболу в Качканаре среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля» состоялись при поддержке ЕВРАЗа летом 2022 года. В них приняли участие более 400 человек в возрасте от 16 до 70 лет из 25 российских регионов.
Напомним, что ранее при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле прошел
первый этап Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля», организованный Российским футбольным союзом, а также первый в истории страны Кубок России «ПОДА (повреждения опорно-двигательного аппарата) — футбол на электроколясках».