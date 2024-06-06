ЕВРАЗ поддержал соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля»

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. ЕВРАЗ поддержал всероссийские соревнования по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля», организованные Российским футбольным союзом. Первый этап мероприятия стартовал в Нижнем Тагиле. В турнире принимают участие около 400 спортсменов из 20 регионов России, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.На церемонии открытия спортсменов приветствовали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, представители Российского футбольного союза. Почетным гостем состязаний стал известный футболист, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев.«ЕВРАЗ уже в четвертый раз оказывает поддержку масштабным спортивным состязаниям «Стальная воля». Я рад, что за это время количество участников увеличилось практически в два раза. Из этого турнира вырос отдельный Кубок России по футболу на электроколясках. Это очень здорово. Уверен, что в Нижнем Тагиле спортсменам понравится. И те две тысячи человек, которые принимали участие в «Стальной воле» в течение четырех лет, своей целеустремленностью, любовью к жизни будут побуждать других к движению, прививать любовь к спорту», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Участники соревнований борются за победу на трех спортивных площадках Нижнего Тагила: в «Металлург-Форуме», спортивном комплексе «Президентский» и на стадионе «Юность». Лидеры всероссийского турнира будут определены в семи дисциплинах: ПОДА-футболе на электроколясках, футболе среди лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши), ампутантов (мужчины), глухих и слепых (мужчины, женщины, юноши), в трансплант-футболе, а еще в мини-футболе среди лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши).Отметим, что в день открытия соревнований представители ЕВРАЗа, Российского футбольного союза и воспитанники спортивных школ Нижнего Тагила приняли участие в экологической акции по высадке цветов в самом любимом месте отдыха тагильчан — парке им. А. П. Бондина.Соревнования в Нижнем Тагиле продлятся в течение трех дней. В день завершения турнира, 18 июня, в «Металлург-Форуме» состоится торжественная церемония награждения победителей. При поддержке ЕВРАЗа для участников созданы комфортные и безопасные условия проживания, организованы трансфер и культурный досуг. Осенью при содействии ЕВРАЗа уже в Качканаре пройдет всероссийский турнир по футболу «Стальная воля» среди детей с ограниченными возможностями здоровья.