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Детские команды по мини-футболу состязались во Втором всероссийском турнире ЕВРАЗа «Стальная воля»

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. ЕВРАЗ совместно с Российским футбольным союзом и администрацией Качканара с 4 по 7 октября провел Второй всероссийский турнир «Стальная воля» среди детей с ДЦП. На площадке ЕВРАЗ-Арены ФСК «Олимп» соревновалось восемь футбольных команд. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Детские команды по мини-футболу состязались во Втором всероссийском турнире ЕВРАЗа «Стальная воля»

Турнир проходил по круговой системе, где каждая команда играла с тремя другими в своей лиге. В матчах продолжительностью 10 минут участвовали команды «Кузнечики» (Ижевск), «Спартанец» (Щелково, Московская обл.), «Южный Урал» (Челябинск), «Крылья Мечты» (Самара), «Уралмаш» (Екатеринбург), сборные Москвы и Санкт-Петербурга, а также дебютанты соревнований — «Горняк-Мишки» (Качканар).

Победителем Всероссийского турнира по футболу «Стальная воля» в лиге А стала команда «Южный Урал» из Челябинска. Третье место заняла команда из Москвы. В лиге Б победил «Спартанец», серебряным призером стала команда из Санкт-Петербурга, третье место заняли качканарские «Горняк-Мишки».

Как отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, соревнования «Стальная воля» — это не разовая акция, а масштабный спортивный проект. Его участники убедительно доказывают, что нет ничего невозможного, и своим примером побуждают людей жить полной жизнью.

Глава Качканарского округа Андрей Ярославцев считает, что когда небольшой уральский город второй год подряд принимает всероссийские соревнования, это говорит об эффективном взаимодействии власти и бизнеса, которые, объединившись, создают для всех равные условия и возможности.

Детские команды по мини-футболу состязались во Втором всероссийском турнире ЕВРАЗа «Стальная воля»

В дни турнира в Качканаре для участников была организована познавательная экскурсионная и досуговая программа, а в санатории-профилактории «Зеленый мыс» ребята прошли восстановительные процедуры. Капитан сборной России по футболу в 2004-2005 годах Алексей Смертин провел открытый мастер-класс по футболу для воспитанников ДЮСШ «Олимп» и пообщался с качканарцами.

Первый турнир «Стальная воля» среди детей, приуроченный к Международному дню ДЦП, состоялся в Качканаре в 2022 году.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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