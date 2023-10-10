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ЕВРАЗ поддержал Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» и первый Кубок России по футболу на электроколясках

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле стартовал первый этап Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля», организованный Российским футбольным союзом, а также первый в истории страны Кубок России «ПОДА (повреждения опорно-двигательного аппарата) — футбол на электроколясках». Специальными гостями стали звезды российского спорта Алексей Смертин и Дмитрий Сенников, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ поддержал Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» и первый Кубок России по футболу на электроколясках

В мероприятии принимают участие около 500 особенных спортсменов из 20 регионов России, которым предстоит побороться за победу на четырех спортивных площадках Нижнего Тагила. Лидеры всероссийского турнира будут определены в шести дисциплинах: футболе среди лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши), ампутантов (мужчины), глухих и слепых (мужчины, женщины, юноши), в трансплант-футболе, а еще в мини-футболе среди лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши). Помимо этого, в рамках соревнований среди восьми команд будет разыгран Кубок России в дисциплине «ПОДА-футбол на электроколясках».

На церемонии открытия спортсменов приветствовали директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин, заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, представители Российского футбольного союза. В матче открытия встретились команды металлургов ЕВРАЗ НТМК, представителей администрации города и звезд российского спорта. Автографы экс-капитана сборной РФ по футболу Алексея Смертина, двукратного чемпиона России по футболу Дмитрия Сенникова по завершении первой игры получили все желающие.

ЕВРАЗ поддержал Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» и первый Кубок России по футболу на электроколясках

Заместитель главы города Вячеслав Горячкин сообщил, что работа по созданию необходимых условий для физической реабилитации и социальной адаптации людей с физическими особенностями продолжится.

«В рамках соглашения с ЕВРАЗом планируется строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса по улице Фрунзе. Универсальный игровой зал для занятий командными видами спорта, 25-метровый плавательный бассейн и тренажерный зал — все в соответствии с требованиями доступной среды», — подчеркнул В. Горячкин.

В свою очередь, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС экс-капитан сборной России по футболу идейный вдохновитель проекта «Стальная воля» Алексей Смертин сообщил, что организация первого Кубка России по ПОДА-футболу на электроколясках стала новой вехой в истории российского спорта, и выразил уверенность в том, что это позволит привлечь в дисциплину еще больше участников.


Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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