ЕВРАЗ поддержал Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» и первый Кубок России по футболу на электроколясках

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле стартовал первый этап Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля», организованный Российским футбольным союзом, а также первый в истории страны Кубок России «ПОДА (повреждения опорно-двигательного аппарата) — футбол на электроколясках». Специальными гостями стали звезды российского спорта Алексей Смертин и Дмитрий Сенников, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.В мероприятии принимают участие около 500 особенных спортсменов из 20 регионов России, которым предстоит побороться за победу на четырех спортивных площадках Нижнего Тагила. Лидеры всероссийского турнира будут определены в шести дисциплинах: футболе среди лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши), ампутантов (мужчины), глухих и слепых (мужчины, женщины, юноши), в трансплант-футболе, а еще в мини-футболе среди лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши). Помимо этого, в рамках соревнований среди восьми команд будет разыгран Кубок России в дисциплине «ПОДА-футбол на электроколясках».На церемонии открытия спортсменов приветствовали директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин, заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, представители Российского футбольного союза. В матче открытия встретились команды металлургов ЕВРАЗ НТМК, представителей администрации города и звезд российского спорта. Автографы экс-капитана сборной РФ по футболу Алексея Смертина, двукратного чемпиона России по футболу Дмитрия Сенникова по завершении первой игры получили все желающие.Заместитель главы города Вячеслав Горячкин сообщил, что работа по созданию необходимых условий для физической реабилитации и социальной адаптации людей с физическими особенностями продолжится.«В рамках соглашения с ЕВРАЗом планируется строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса по улице Фрунзе. Универсальный игровой зал для занятий командными видами спорта, 25-метровый плавательный бассейн и тренажерный зал — все в соответствии с требованиями доступной среды», — подчеркнул В. Горячкин.В свою очередь, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС экс-капитан сборной России по футболу идейный вдохновитель проекта «Стальная воля» Алексей Смертин сообщил, что организация первого Кубка России по ПОДА-футболу на электроколясках стала новой вехой в истории российского спорта, и выразил уверенность в том, что это позволит привлечь в дисциплину еще больше участников.