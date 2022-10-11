УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:24

ЕВРАЗ проспонсирует всероссийские соревнования по футболу для людей с ОВЗ «Стальная воля»

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Нижнем Тагиле пройдут всероссийские соревнования по футболу для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля». Генеральным спонсором мероприятия выступит ЕВРАЗ. Состязаться будут более 500 спортсменов из 30 регионов России, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал».

С 6 по 10 июня в Нижнем Тагиле состоится первый этап соревнований. ЕВРАЗ поможет подготовить для участников условия проживания, организует трансфер к месту соревнований, обустроит в соответствии с правилам безопасности и адаптивного футбола пять спортивных площадок.

Нижний Тагил представят четыре команды: сборная по футболу на электроколясках «Шаг вперед», люди с интеллектуальными нарушениями, глухие и ампутанты. Матчи первого этапа пройдут в «Металлург-Форуме», спортивном комплексе «Президентский», на поле школы № 64, на стадионах «Уралец» и «Высокогорец». Для болельщиков будет организовано движение автобусов до площадок соревнований. Вход свободный.

«ЕВРАЗ уже во второй раз оказывает поддержку в проведении соревнований по футболу среди людей с ОВЗ. Я искренне восхищаюсь силой воли участников турнира, их стремлением к победе и преодолению ограничений. Жду на соревнованиях жителей Нижнего Тагила, которые придут поддержать футболистов и оценить их мастерство», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

После матчей в Нижнем Тагиле соревнования пройдут в начале сентября в Казани, а итоговый турнир состоится в Сочи.

«Стальная воля» — это не только яркие голы, очки и решающие секунды! Это проект, который позволяет людям больше и чаще общаться, тесно взаимодействуя между собой и демонстрируя при этом искреннюю любовь к жизни и футболу», — отметил руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза, бывший капитан сборной РФ по футболу Алексей Смертин.

В этом году в фестивале принимают участие представители пяти федераций спорта лиц с ОВЗ: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет. Соревнования включает такие дисциплины, как футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, ампутантов, лиц с интеллектуальными нарушениями, слепых, трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами и/или на диализе).

«Стальная воля» — первый в мире турнир, объединивший футболистов с таким количеством категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ОВЗ, но и представляет собой важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество, отметили в ЕВРАЗе.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.10.2022 ЕВРАЗ стал организатором первого Всероссийского турнира по футболу «Стальная воля» среди детей с ДЦП

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. В Качканаре с 5 по 8 октября прошел первый в России клубный турнир по футболу среди ...

03.08.2022 В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа стартуют Всероссийские соревнования по футболу среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля»

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. В Нижнем Тагиле сегодня стартуют Всероссийские соревнования по футболу среди людей с ...

20.08.2018 В Качканаре завершился VII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. В Качканаре состоялось закрытие VII корпоративного турнира на Кубок ЕВРАЗа по футболу. ...

27.09.2016 В Нижнем Тагиле состоялся детский футбольный турнир на Кубок ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2016. В Нижнем Тагиле впервые прошел футбольный турнир на Кубок ЕВРАЗа среди детей 2008-2009 ...

04.04.2014 ОАО «МегаФон» в шестой раз проведет региональный этап чемпионата России по футболу среди детских домов

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2014. «МегаФон» объявляет о старте регионального этапа открытого чемпионата России по футболу ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (387)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18