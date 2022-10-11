ЕВРАЗ проспонсирует всероссийские соревнования по футболу для людей с ОВЗ «Стальная воля»

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Нижнем Тагиле пройдут всероссийские соревнования по футболу для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля». Генеральным спонсором мероприятия выступит ЕВРАЗ. Состязаться будут более 500 спортсменов из 30 регионов России, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал».
С 6 по 10 июня в Нижнем Тагиле состоится первый этап соревнований. ЕВРАЗ поможет подготовить для участников условия проживания, организует трансфер к месту соревнований, обустроит в соответствии с правилам безопасности и адаптивного футбола пять спортивных площадок.
Нижний Тагил представят четыре команды: сборная по футболу на электроколясках «Шаг вперед», люди с интеллектуальными нарушениями, глухие и ампутанты. Матчи первого этапа пройдут в «Металлург-Форуме», спортивном комплексе «Президентский», на поле школы № 64, на стадионах «Уралец» и «Высокогорец». Для болельщиков будет организовано движение автобусов до площадок соревнований. Вход свободный.
«ЕВРАЗ уже во второй раз оказывает поддержку в проведении соревнований по футболу среди людей с ОВЗ. Я искренне восхищаюсь силой воли участников турнира, их стремлением к победе и преодолению ограничений. Жду на соревнованиях жителей Нижнего Тагила, которые придут поддержать футболистов и оценить их мастерство», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
После матчей в Нижнем Тагиле соревнования пройдут в начале сентября в Казани, а итоговый турнир состоится в Сочи.
«Стальная воля» — это не только яркие голы, очки и решающие секунды! Это проект, который позволяет людям больше и чаще общаться, тесно взаимодействуя между собой и демонстрируя при этом искреннюю любовь к жизни и футболу», — отметил руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза, бывший капитан сборной РФ по футболу Алексей Смертин.
В этом году в фестивале принимают участие представители пяти федераций спорта лиц с ОВЗ: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет. Соревнования включает такие дисциплины, как футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, ампутантов, лиц с интеллектуальными нарушениями, слепых, трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами и/или на диализе).
«Стальная воля» — первый в мире турнир, объединивший футболистов с таким количеством категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ОВЗ, но и представляет собой важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество, отметили в ЕВРАЗе.
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