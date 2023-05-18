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В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа стартовал первый этап Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля»

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа начался первый этап Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля», организованный Российским футбольным союзом. В мероприятии принимают участие около 500 особенных спортсменов из 20 регионов России, а также звезды российского спорта, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В церемонии открытия приняли участие звезды российского спорта в составе экс-капитана сборной РФ по футболу Алексея Смертина, известного футболиста Дмитрия Сычева, олимпийского чемпиона хоккеиста Павла Дацюка.

В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа стартовал первый этап Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля»

Состязания организованы на пяти спортивных площадках. Лидеры будут определены в семи дисциплинах: футболе среди лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши), ампутантов (мужчины), глухих и слепых (мужчины, женщины, юноши), на электроколясках, в трансплант-футболе, а также в мини-футболе среди лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши).

При поддержке ЕВРАЗа для участников созданы комфортные и безопасные условия проживания, организованы трансфер и культурный досуг.

В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа стартовал первый этап Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля»

«Нижний Тагил второй раз принимает уникальные соревнования «Стальная воля», и ЕВРАЗ всесторонне помогает проводить этот турнир. Я восхищаюсь и благодарю каждого спортсмена за высокую, по-настоящему стальную волю к наилучшим результатам на поле», — сказал руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов на церемонии открытия.

В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа стартовал первый этап Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля»

В день завершения соревнований, 9 июня, в спортивном комплексе «Металлург-Форум» состоится торжественная церемония награждения победителей.

Второй этап соревнований состоится в сентябре в Казани, финал пройдет в Сочи осенью.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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