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Уральские и сибирские школьники соревновались в IV Открытом чемпионате ЕВРАЗа по высокотехнологичным профессиям

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. IV Открытый чемпионат ЕВРАЗа по высокотехнологичным профессиям среди школьников собрал более 150 участников из Качканара, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Североуральска, Нижней Туры и Лесного. Чемпионат прошел в центре профкомпетенции, созданном в рамках соглашения между ЕВРАЗом, правительством Свердловской области, администрацией Качканара и лицеем № 6, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Так, в современных лабораториях ребята выполняли практические задания по мехатронике, лабораторному химическому анализу, инженерному дизайну CAD, электромонтажу, охране труда и теории решения изобретательских задач.

В компетенции «Сварочные технологии» выступали студенты Качканарского горнопромышленного и Нижнетагильского горно-металлургического колледжей, Кузнецкого металлургического и Новокузнецкого транспортно-технологического техникумов. Качество выполненных заданий оценивали педагоги, работники ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК.

Так, победителями в компетенции «Электромонтаж» стали воспитанники новокузнецкого центра детского технического творчества «Меридиан» Алексей Шарапов и Андрей Житяйкин, которые сумели качественно и быстро собрать электросхему освещения.

В компетенции «Лабораторный химический анализ» лучшей стала Диана Галышева из качканарского лицея № 6. Дипломом победителя в компетенции «Инженерный дизайн CAD», где необходимо было нарисовать в 3D недостающие запасные части автомашины и собрать ее полностью, награжден Алексей Шарин из школы № 75 города Лесного, а лучший результат в «Охране труда» продемонстрировала Екатерина Боброва из качканарского лицея № 6.

В компетенции «Мехатроника» победителями признаны Артем Краснобородкин и Максим Губерт из новокузнецкого центра детского технического творчества «Меридиан». Ребята быстро написали программу и собрали электросхему грузопередвижного устройства.

Золотыми призерами в новой компетенции «Теория решения изобретательских задач» стала команда учениц школы № 61 из Нижнего Тагила (Анастасия Козлова, Мария Агинских и Айдана Матмуратова), а Виктор Цыганков, студент новокузнецкого транспортно-технологического техникума, стал первым в сварочных технологиях.

Директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин сообщил, что уровень чемпионата значительно вырос, и тому подтверждение — значительное увеличение числа участников и расширение географии.

«Радует качественная подготовка ребят: им искренне интересны профессии ЕВРАЗа, а комбинатам нужны квалифицированные специалисты в этих направлениях. Школьники Урала и Сибири, участвуя в чемпионате ЕВРАЗа, уже сейчас готовятся к профессиональной деятельности», — отметил Сергей Селькин.
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