Вчера, 15:42

ЕВРАЗ направил на развитие детского спорта в Нижнем Тагиле 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. ЕВРАЗ продолжает развивать детский спорт в Нижнем Тагиле. Компания направила 1,2 млн руб. на развитие в городе секций автокросса и поддержку парусного спорта, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ направил на развитие детского спорта в Нижнем Тагиле 1,2 млн рублей

Для занятий в техническом объединении «Автомотоспорт» городского Дворца детского и юношеского творчества при поддержке компании приобретены два автомобиля: мини-багги и багги-юниор. Они будут использоваться для гоночных тренировок, обучения ребят ремонту и обслуживанию авто, позволят им овладеть навыками автомеханика без присвоения профессионального разряда.

Также при участии ЕВРАЗа на городском пруду прошли две парусные регаты, посвященные Дню металлурга и Дню города, в них приняли участие дети со всей Свердловской области. Нижний Тагил представляли воспитанники спортивно-оздоровительного учреждения «Спартак», которому компания ранее купила несколько яхт, отремонтировала понтон водноспортивной станции.

ЕВРАЗ много лет шефствует над детскими садами, школами и колледжами Нижнего Тагила, оснащает их современным оборудованием, выделяет средства на ремонт кабинетов и лабораторий. В школах города открыты инженерные классы, где старшеклассники углубленно изучают профильные технические предметы и знакомятся с производственными профессиями. В Нижнетагильском технологическом институте УрФУ открыт «Инженерный бакалавриат». Его студенты получают корпоративную стипендию и гарантированное трудоустройство на предприятия ЕВРАЗа. Ежегодно компания ведет набор старшеклассников в проект «ЕВРАЗ: Люди будущего».

ЕВРАЗ направил на развитие детского спорта в Нижнем Тагиле 1,2 млн рублей

Более 17 лет компания реализует соцпроект по реабилитации детей с детским церебральным параличом. Ежегодно проводит грантовый конкурс социальных инициатив «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

Помимо этого, ЕВРАЗ поддерживает волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и футбольный клуб «Урал», направляет средства на развитие детского спорта, а также учреждений культуры и общественных организаций.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
