ЕВРАЗ направил более 700 млн рублей на капремонт дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. ЕВРАЗ направил более 700 млн руб. налоговых отчислений на капремонт Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) в Нижнем Тагиле. Финансирование было проведено в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ЕВРАЗом, правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Стоит отметить, что ГДДЮТ — самое крупное в городе многопрофильное учреждение, где в 60 творческих коллективах занимаются свыше 4 тыс. детей. Дворец был построен в 1988 году, капитальный ремонт в нем был проведен впервые.



«Я знаю, насколько дорог каждому тагильчанину этот дворец, и сейчас он получил второе дыхание. Уверен, что такие учреждения, где дети занимаются творчеством и всесторонне развиваются, важны для города и региона», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



В здании были обновлены фасады, усилены внутренние конструкции, смонтирован поворотный механизм сцены. Оборудованы просторный тренажерный зал и один из лучших в области скалодромов. Полностью заменены системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Вечером территорию освещает декоративная подсветка.



Также при поддержке ЕВРАЗа была закуплена современная компьютерная и мультимедийная техника, мебель для учебных и репетиционных аудиторий, творческих студий и лабораторий, ТВ-центра, музыкального театра, студий вокала, хореографии, судомоделирования и робототехники.



«Дети — наше будущее, и когда возник вопрос о реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества, ЕВРАЗ с готовностью откликнулся. Проведена масштабная реконструкция, созданы комфортные условия для развития юных тагильчан и последующих поколений», — отметил директор по управлению проектами дивизиона «Урал» Павел Колпаков.



Также в рамках соглашения, подписанного в июле 2022 года, более 4 млрд руб. отчислений ЕВРАЗа было направлено на капитальный ремонт здания поликлиники Демидовской городской больницы и строительство крытого катка с искусственным льдом на улице Красноармейской.