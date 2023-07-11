УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:04

ЕВРАЗ направил более 700 млн рублей на капремонт дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. ЕВРАЗ направил более 700 млн руб. налоговых отчислений на капремонт Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) в Нижнем Тагиле. Финансирование было проведено в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ЕВРАЗом, правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Стоит отметить, что ГДДЮТ — самое крупное в городе многопрофильное учреждение, где в 60 творческих коллективах занимаются свыше 4 тыс. детей. Дворец был построен в 1988 году, капитальный ремонт в нем был проведен впервые.

«Я знаю, насколько дорог каждому тагильчанину этот дворец, и сейчас он получил второе дыхание. Уверен, что такие учреждения, где дети занимаются творчеством и всесторонне развиваются, важны для города и региона», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В здании были обновлены фасады, усилены внутренние конструкции, смонтирован поворотный механизм сцены. Оборудованы просторный тренажерный зал и один из лучших в области скалодромов. Полностью заменены системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Вечером территорию освещает декоративная подсветка.

Также при поддержке ЕВРАЗа была закуплена современная компьютерная и мультимедийная техника, мебель для учебных и репетиционных аудиторий, творческих студий и лабораторий, ТВ-центра, музыкального театра, студий вокала, хореографии, судомоделирования и робототехники.

«Дети — наше будущее, и когда возник вопрос о реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества, ЕВРАЗ с готовностью откликнулся. Проведена масштабная реконструкция, созданы комфортные условия для развития юных тагильчан и последующих поколений», — отметил директор по управлению проектами дивизиона «Урал» Павел Колпаков.

Также в рамках соглашения, подписанного в июле 2022 года, более 4 млрд руб. отчислений ЕВРАЗа было направлено на капитальный ремонт здания поликлиники Демидовской городской больницы и строительство крытого катка с искусственным льдом на улице Красноармейской.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.07.2023 ЕВРАЗ заключил четырехстороннее соглашение о развитии инфраструктуры Нижнего Тагила и Качканара

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. ЕВРАЗ заключил четырехстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством ...

05.07.2022 ЕВРАЗ выделит 4,2 млрд рублей на развитие Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, губернатор ...

28.12.2021 Уральские предприятия ЕВРАЗа вошли в число лучших благотворителей в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2021. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарский ГОК вошли в число лучших благотворителей в Свердловской ...

17.05.2019 ЕВРАЗ выделил на экранизацию русской народной сказки в Нижнем Тагиле 450 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В городском дворце детского и юношеского творчества Нижнего Тагила при поддержке ЕВРАЗа ...

13.11.2010 Дворец детского и юношеского творчества Екатеринбурга: С 1 января за аренду здания придется платить порядка 9 миллионов рублей в год

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2010. «Городской дворец детского и юношеского творчества находится в федеральной ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (592)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18