ЕВРАЗ презентовал свои социальные проекты в ходе международного форума-выставки «СОЦИО»

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. ЕВРАЗ присоединился к участию в международном форуме-выставке социальных технологий «СОЦИО» в «Екатеринбург-Экспо». Во время деловой программы мероприятия холдинг презентовал проекты, целью которых является рост привлекательности рабочих профессий, развитие местных сообществ и формирование комфортной городской среды в городах присутствия. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



В ходе пленарных заседаний представители власти, бизнеса и некоммерческого сектора обсуждали, как путем совместных усилий повысить качество жизни в областях культуры, образования, социальной политики, здравоохранения и спорта. Представители ЕВРАЗа поделились своим опытом подобной работы в городах присутствия.



«Наша задача — популяризировать рабочие профессии, а для этого нужно сделать комфортным не только трудовой процесс на предприятии, но и жизнь за его пределами, в городе. В этом нам помогает сотрудничество с местными сообществами и органами власти», — отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



В 2022 году на благотворительную, социальную и спонсорскую деятельность направлено около 6 млрд руб. средств и отчислений ЕВРАЗа, в том числе в рамках трехсторонних соглашений с правительством области и администрацией Нижнего Тагила. При финансовом участии компании открыт мост через Тагильский пруд, обновлена привокзальная площадь, где установлена стела «Город трудовой доблести», завершается капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества, начато строительство детского образовательного центра в Гальяно-Горбуновском массиве.



В Качканаре завершается строительство Ледового дворца. За последние несколько лет введены в работу Дворец единоборств и спортивный комплекс для занятий футболом. За пять лет в рамках соглашений в развитие Нижнего Тагила вложено около 17 млрд руб. Финансирование социальных проектов в Качканаре составило 2,5 млрд руб. Помимо этого, компания около 15 лет реализует социальный проект, направленный на реабилитацию детей с диагнозом «детский церебральный паралич». Ежегодно проводится грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». В 2022 году ЕВРАЗ направил на реализацию идей общественности двух городов на Урале 8 млн руб.



ЕВРАЗ шефствует над детскими садами, школами и колледжами Нижнего Тагила и Качканара, помогает оснащать образовательные учреждения современными учебными материалами, выделяет средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий. Так, при благотворительной поддержке холдинга в Нижнетагильском технологическом институте открылся современный проектный центр цифровых технологий в металлургии, мастерская стропального дела в НТГМК.



Компания оказывает благотворительную поддержку учреждениям здравоохранения, культуры, помогает профессиональным спортивным клубам и детским дворовым секциям.